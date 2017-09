Bülent Ertekin

Bugün ulusal gazetelere, internete ve tv kanallarına haber olarak düşen bir konuyu paylaşmak istiyorum. Zira güzel bir uygulama. Şayet bu uygulama bazı suiistimallere uğramaz ise, neticelerinin çok iyi olacağını düşünüyor, can-ı gönülden inanıyor ve sonuna kadar da destekliyorum.( Her ne kadar şahsımda hızlı bir şoför olmasına rağmen)

Gazetelere, internete, tv lerde konuşulan ve yazılan habere gelince.

.....

Kırmızı ışık ihlallerinde para cezası ile birlikte, ihlalin tekrarı halinde belgenin geçici süreyle geri alınması yaptırımı getirilecek.



Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı ışık uyarısında bulundu.

...

Diye başlayıp sonrasında da devam eden bir haber idi.

Benim vurgulamak istediğim trafik ihlali yapanlar için değil.

Aksine

SİYASET İHLALİ,

KURAL TANIMAMAZLIĞI YAPANLARA değinmek istiyorum.

Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğundan bu güne kadar -resmi rakamlara göre konuşacak olursak- ortalama birbuçuk yılda iktidar ve siyasi partiler değişmiş. Tabiiki Türkiye'de özelliklede bu coğrafyada siyaset yapmak ve siyasetçi olmak zor zanaattır. Yapabilenler yıllarca ayakta kalır, yapamayanlar ise siyasetin karanlık kuyularında yok olup giderler. Tarih buna şahittir.

Aklıma gelen ve doğrusunuda isterseniz kural ihlali yapan sürücülerden geçici olarak ehliyeti alındığına göre, o halde siyasetçilerden de geçici olarak bir siyasetten men etme olabilir mi? diye düşündüm. " Ya hu kardeşim vatandaş zaten bunu sandıkta verdiği HELAL OYLARLA yapıyor. Doğru yapıyor yapmasınada beş yılda bir yapıyor. O zamana kadar da atı alan Üsküdar'ı geçiyor misali. Yoook yoook, benim kastetmek istediğim konu ise daha bir başka. Tıpkı karayollarında kırmızı ışık ihlalinde olduğu gibi anında ceza verilmesi sonrasında da geçici olarak biraz dinlendirilmesi.



Mesela;

Ülkenin genel güvenliği için bizzat ülkenin kendi kaynakları ile yaptığı SİHA ile yapılan operasyonları-ki pkk gibi teröristlere yapılmıştır- adeta neden yapıyorsunuz?,

niçin yapıyorsunuz?,

masum insanları katlediyorsunuz, diyen bir milletvekiline

SENİ BİR YIL KENARA KOYUYORUM.

AL SANA KIRMIZI KART.

DIŞARIIIIII.



Yada;

Bu densizliğe, kendini ve ne söylediğini bilmeyene ses çıkartmayan genel başkana

" HÖÖÖST, ORADA DUR BAKALIM,

AL SANA KIRMIZI KART

DIŞARIIIII...



Yada;

Her türlü yolsuzluğu, adam kaydırmayı liyakatsiz adamları iş başına getiren bürokratlara,

DOKUZ KUSURLU HAREKET YAPTIN,

AL SANA KIRMIZI KARTI.

DIŞARIIII...



Yada;

Sadece Suriyede değil, dünyanın neresinde bir masum, bir mazlum, bir garip, gurabaya yardım edilmesine tahammül edemeyen,

ne işimiz var oralarda, buralarda?

nereden geldiler ülkeme !

DEFOLUN diyen, siyasetin, bürokrasinin hangi kademesinde olursa olsun bu ve buna benzer densizlere;

AL SANA KIRMIZI KART,

DIŞARIIII...

Diyen bir kural, kaide, kanun, yasa vs olsa nasıl olur ACABA?

Haberi okuduğumdan beri aklıma gelen,

SİYASETCİLERİNDE EHLİYETİ ALINIR MI? yada KIRMIZI KART GÖSTERİLİR Mİ? sorusunu sormaktan kendimi alamıyorum, alamadım.

Gene uçtum galiba, ne yapayım o kadar sıkıcı, üzücü haberler yazılıyor ve çiziliyor ki, kendi kendimi güldüreyim dedim. Herhalde fazla ironi yaptım. Ne yapayım böyle ironiler yapmayı seviyorum. Yani biraz kendimi şımartıyor, biraz da mükafat veriyorum.

Neyse bu kadar geyikten sonra, okuyucularımızdan

AL SANA KIRMIZI KART

DIŞARIIII ihtarını almadan biz EYVALLAH diyelim.



Selam ve dua ile..