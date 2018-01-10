SİYASETTE ÖNEMLİ GELİŞME

Mevlüt Mürsel Uzun

Son günlerde Türkiye’nin siyasi atmosferinde çok önemli gelişmelere tanık oluyoruz. Bu önemli gelişmelerden birinin kahramanı şüphesiz ki MHP genel başkanı Devlet Bahçeli’dir.

Devlet Bahçeli Ankara’da bulunan medya kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı sohbet toplantısında 2019’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde parti olarak Yenikapı ruhuna sadık kalarak aday çıkarmayacaklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olduğu takdirde onu destekleyeceklerini resmen açıklamış bulunuyor. Kim ne derse desin engin tecrübesiyle, dürüst siyaset anlayışıyla ülkesinin ve milletinin menfaatini ön planda tutan Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı seçimlerine henüz 14 ay var iken AK Parti ile MHP’nin ittifakını ilan etmiş olması çok önemli bir gelişmedir.

Devlet Bahçeli çok önceden açıklamış olduğu bu ittifak kararıyla siyasi hayatımızda cepheleşmeyi ve kutuplaşmayı önlemeye yönelik olduğunu kabul etmeliyiz. Bazı siyasetçiler vardır ki ülkenin menfaatlerini bir tarafa bırakarak makam ve gelecek hırsıyla siyaset yapması topluma hiçbir şey kazandırmamakta. Devlet Bahçeli ittifak kararını açıklamasında üç unsurun altını çizerek ilan etmişti: Bunlar PKK ve DEAŞ ile kararlı bir şekilde mücadeleye devam edilmesi, ittifak gelişmelerinde uzlaşıcı bir dil kullanılması, üçüncü olarak da Türkiye’yi kaosa ve krize sokmamaktır.

Devlet Bahçeli ülkenin hayrına olacak bu kararını alırken AK Parti cephesiyle hiçbir irtibatının ve görüşmesinin olmadığını ifade etmiştir. AK Parti yetkilileri de Bahçelinin bu açıklamasını takdirle karşılamışlardır.

Eskiden mecliste 100 turda Cumhurbaşkanı seçilemediğine tanık olmuştuk. Bu millet koalisyon dönemlerini yakınarak dizine vurarak yaşadığı dönemler olmuştur. Ortaya çıkan hükümet krizlerinde 1,5 yılda bir hükümetler değişiyordu. Hangi koalisyon hükümeti iş başına gelse ülkede asla huzur ve istikrar yüzü görülmüyordu. 6 Nisan 1980 yılında görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün yerine mecliste aylarca Cumhurbaşkanı seçilememesi üzerine senato başkanı olan İhsan Sabri Çağlayangil’ın aylarca süren vekalet ettiğini henüz unutmadık. Bu gün Cumhurbaşkanını halk seçiyor olmasaydı eminim ki eski günlerin özlemi içinde olan CHP yine aynı mızıkçılığı yaparak ülkeyi aylarca Cumhurbaşkansız bırakabilirdi. Bu partinin sözcüleri aka, kara, doğru olana yanlış demek bizim görevimiz demekteler.

Devlet Bahçeli’nin yıllarca mücadele ettiği sol çevrelerle ittifak yapmak diye bir şey kitabında yazmaz. Bugün içinde bulunduğumuz şartlar ülkesini düşünen tüm partiler için ayrılığı gayrılığı kaldırmaz. Milletçe iktidarıyla, muhalefetiyle topyekun milli bir duruş sergilemenin gerekliliği içinde bulunuyoruz. Başta Devlet Bahçeli olmak üzere MHP’nin ülkücü kadroları bu gerçeğin farkında oldukları için zaman mesafesini düşünmeden ittifak kararını almıştır.

Cumhurbaşkanlığı seçimine henüz 14 ay varken Devlet Bahçeli’nin milli bir duruş sergileyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığına destek veriyor olması Büyük Türkiye’nin hayrına olan bir gelişmedir..