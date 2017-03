SİZ DE "KAVURMA" VAR MI?

Murat Akyol / Öykücü Geldi Haanıııımm...

Önceki gün, arabayla, tam da bir Veteriner Kliniğinin önünden geçiyordum ki; (arabadan son anda gördüm,) beni hayretler içinde bırakacak bir yazı düştü gözlerime, bahsi geçen o kliniğin camından, bir an...

İlan gibi olan bu pankartta ise şu ibare yazılıydı:

"Manda da Damping!!!"

"Allah Allaaaah?" dedim ben içimden, mandada da damping mi olur? Et ucuzladı zaar? Ardından, zaten de hiç bir anlam veremediğim bu ilana şaştım da kaldım kıt aklımla?... Çözülememiş, nereden gelip nereye gittiği belli olmayan bu yazı, zihnimi bütün gün ve sonrası meşgul ederken, başıma daha da garip şeyler gelecekmiş, ben bunu hiç bilemedim, sonradan anladım.

* * *

Şimdi anlatılacak olan her şeyse, bir gün sonraki çok güzel bir kitabın imza gününden sonra gerçekleşti... Can Dostumuzun birinin imza günündeydik. Her şey çok şık ve çok da güzel oldu. Sanata, sohbete doymuş ama imzanın yapıldığı mekandan da çıkıp, o günün kutlamasını yapmak için Masal'a da gelmiştik ki hep beraber; Ertuğrul abimizin aklına nerden düştüyse "kavurma" düştü.

Derken, beni yanına aldı bu az sonra... Geç vakitte caddelerde "kavurmalık et" aradık durduk uzun uzun... Saat geç olmuştu, bulamadık tabi ki? Konuyla ilgisi olan her yer kapatmıştı dükkanlarını. Yağmurda geldi bu sırada. Konuyla bir alakası olur mu, onu bilemem, ama ben ıslanan keçilerden bahsettim bi ara ona... "Senin pis boğazın yüzünden, ıslandık durduk!" der gibi... "Yavyum Eytuğyuy" durumu anladı ve o kocaman ağzıyla Giresun'un Gazi Caddesi'nde kocaman güldü... Caddenin en başından sonuna kadar üzerinde bulunan bütün topluluk, bize baktı.

Sonra çaresiz, döndük Masal'a...Bir kaç telefon görüşmesi daha yaptı kendisi, yine bu konuda... İnadına devam etti, onu sürdürdü. Bu arada zamanda epey ilerledi. Sonra, uzunca süren bir bekleyişin ardından bulunduğumuz mekana bir garsonla, üzerinde bilindik bir firmanın adı olan bir paket geldi. Paketi açtık. Hatta, sıcak kavurma, masamızın üzerini yakar diye yaş ve hafif nemli, sarı bir örtüyü bile masaya saatler öncesinden de sermiştik bile? Koskocaman ve 15 kişiyi rahatlıkla doyurabilecek kuturda bir tepsiydi, geldi ortaya. Ertuğrul abinin gözleri parladı bu esnada.

Fakat paket açıldığında, az önceki bütün hevesi maalesef kursağında kaldı. Tepsinin içinden kavurma çıkacağına, çıka çıka kıymalı yumurta çıktı!

Masadaki "On kadar" aç, girişti kıymalı yumurtaya. "Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer" hesabı. Koca tepsi tez vakitte, tekrardan yıkanmaya bile gerek olmayacak bir hale geldi. Gece de güzel sürdü, güzel bitti.

Ben o gece eve geldim, yattım uyudum. İlk rüyamda da Ertuğrul abimi gördüm!

(Aslında gördüğüm rüya bir nevi dejavu imiş... Ben bunları daha öncede bire bir yaşamıştım çünkü bahsi geçen o akşam.)

Bu gözünü sevdüğüm, rüyamda, caddede ne kadar dükkan varsa oralara tekrar tekrar yine uğradı...Her birinde de şu cümleleri kullanarak?... Ve de dükkanların; eczane, parfümeri, giyim, iç giyim, ayakkabıcı, market, pastane olup olmadığına bile bakmadan;

- Gavulma val mı?

- Siz de gavul ma bulunul mu?

- Gavul ma yok mu gavulma???

- Ta Babaaazın accına çıçiiim! Buldada mı yok?

- Gavulma yoksa niye açtıız ki lan bu tükanı?... Gapatın bakiiim çabuk!

- Allah hepsinizin belağsını velsin e mi akşam akşam. Taa saat kaç ki?

Sabah uyandım... Bu kabusun halende etkisindeyken, ayağım beni, çözülmesi gereken bir bulmacanın şifresinin olduğu Veteriner Kliniğine doğru çekti... Dükkanın önüne geldiğimde, gözlerimin ne kadar bozuk olduğunu ve artık bir göz hekimine mutlaka görünmem gerektiğini de bir kez daha anladım... Meğer camda aslında şunlar yazarmış:

" Mamada Damping!!!"

(Kedi-köpek maması.)