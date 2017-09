Bülent Ertekin

Aşağıda, biraz sonra sizlerle paylaşacağım yazıyı okuyunca sizde yukarıda attığım başlık gibi " ben sizin..." deyip gerisini Allah(c.c) ne verdi ise söyleyeceğinize inanıyorum. Yoook canım, yanlış anlamayın, zira bizler medeni insanlarız. İnsanların ve insanlığımızın geleceği ve sağlıklı nesillerin yetişmesi için yapılan yada yapılacak her türlü faydalı işlere dua ederiz(!) Aşağıdaki yazıyı okuyunca rica etsem, edeceğiniz tüm özel(!) ve güzel(!) bu duaları bana da atarmısınız? Belki güzel bir dua vardır da (!), ben bilmiyorum durda (!), böylelikle sizin sayenizde de öğrenmiş olur, bol bol dua yada dualar ederim. (!) Olur değil mi?

Son yılların en önemli konusu, gıdalarımız ve o gıdaların içinde bulunan hormonlar, zehirler, katkılar vs vs ler. Adına ne derseniz deyin adamların öyle, senim-benim, genç- ihtiyar, çoluk-çocuk; sağlıklı bireyler ve sağlıklı bünyelerin yetişmesi ve gelişmesi ile alakalı olarak inanın hiç mi hiç dertleri, tasaları, bir kaygıları yok. İnanın yok, yook, yooook.

Tek hedef, daha çok satış,

daha çok penetrasyon, daha çok kâr, daha çok para para para...

Yani onların bütün gaye ve hedefleri sadece PARA. Tıpkı bir şarkıda geçen sözler gibi,

ONUN GÖZÜ SADECE PARADA

AKLI FİKRİ ZENGİN BİR KOCADA.

Böylelikle, rahmetli Barış MANÇO'yuda rahmetle yad etmiş olduk. Allah (c.c) gani gani rahmet eylesin.

Geçen gün evladımın yanına gittim. Darıyı çok severim, hele birde kaynattılar mı, aman Allahım. Yemede yanında yat derler ya. İşte öyle bir sevgi, öyle bir aşk benim ki. Tıpkı rahmetli Kayahan'ın şarkısındaki gibi

BİZİM Kİ BİR AŞK HİKAYESİ.

Neyse, bizim süt darılar bir güzel kaynamış, torun Keremali ile o biçim yiyiyoruz. Lakin yedikçe ağzımıza şeker mi, şeker tadı geliyor. Değişik, hem sütlü, hemde tatlı mı tatlı. Bizim oğlana soruyorum.

" Oğlum şeker mi attınız bu darıların içine? "

" Ne şekeri baba" diyor. Bizim Mustafa Naci.

" Oğlum darımı, yoksa şeker kutusumu bu? "

" Baba, bilmiyorsun galiba. Üretici firmalar müstahsil yani üretici nasıl ürün istiyorlar ise o şekilde ürün üretiyorlar.

" Hadi yaaa nasıl oluyor bu"

" Bak şimdi googel amcaya soralım. Gelen cevabı da okuyalım" dedi.

Mustafa Naci ile açtık googel amcayı, bizim sarı danada yani torun Kremali'de darıları çaktırmadan götürüyor.

Neyse, Mustafa Naci ile başladık okumaya,

....

Mısır tohumunda şu anda kendi içlerinde de çeşitlemeler olsa da yemlik, silajlık ve süt mısırı şeklinde üç tip mısır tohumu var.



Mısırda ‘’süt mısırı’’ deyimi bir mısır tohumu çeşidi haline getirilmiştir.



Şehirlerimizde kurulan pazar yerlerinde Haziran ayında yeşil sokumu içinde koçanı ile satılan mısırların satın alınanlardan daneleri süt kıvamında olanları közde kızartılarak, biraz sert olanları ise kaynatılarak yeniliyor.

Şimdi ise sadece haziran ayında değil haziran ayından Eylül ayının sonuna kadar her Pazar yerinde olmasa da bir çok Pazar yerinde süt mısırı görmek, bulmak mümkün.

...

Hibrit tohum, diğer tohum üreticileri gıdayı tüketenler neyi istiyor ise tohumunu ona göre hibritlemede dizayn ettiklerini söylüyor. Yemlik mısırı kaynatmada közlemede beğenmediler, biz de onun şekeri oranı yüksek tatlı, daha da yüksek süper tatlısını, pazardaki domatesin, şeftalinin, salatalığın yumuşağını beğenmediler biz de uzun süre yumuşamayanını ürettik. Süt mısırda süper tatlı cinsimiz de yetmez ise çikolatalısını da isterlerse bunun mümkün olup olmadığı konusunda hemen arge faaliyetimizi başlatırız. Yeter ki tüketiciler istesinler, diyorlar. Şaka değil gerçek.



Gördünüzmü adamların çirkefliğini, şerefsizliğini.

Biz sütlü darı yiyiyoruz zannediyoruz. Adamlara sipariş versen,

ÇİKOLATALI DARI,

BİTTER AROMALI DARI,

İSOTLU DARI,

BALLI DARI,

TUZLU DARI,

KEKİKLİ DARI,

NANELİ DARI,

vs vs

yani hangi tattan istiyorsanız anında görüntü.

Yeter ki;

siz isteyin, biz yapalım. Sonunda da siz geberin. Bizde paracıkları keselerimize dolduralım diyorlar.

Yuh artık yaa yuhhh. Hemde öyle böyle bir yuh değil.

Para için, eşeğini boyayıp tekrar babasına satan soysuz tüccarlar gibisiniz.

" Mustafa, evlâdım al şu darıları darı seviyoruz diye kendimizide, sarı danayıda zevkimize feda etmeyelim.

Yazıklar olsun..

Yuh olsun size...

Ulen sizi var ya ...

Sizi...

Sizin....

Anladınız siz onu dimi...



Selam ve dua ile..