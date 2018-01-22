SİZİN BORUNUZ BURADA ÖTMEZ!!! 

Bülent Ertekin

Son günlerde dikkatimi çeken- ki eminim sizin de dikkatinizi çekmiştir-bir reklam var. Reklamda, bir damat adayı. Damat ve gelin hanımın düğün gecesi de dahil olmak üzere kesitler halinde yaşadığı ve hayret verici, bazen de tebessüm ettirici olaylar görüntüleniyor. Gelin o şu reklama aklımda kalan şekli ve kesitler halinde beraber bi göz gezdirelim.

Buyrun.

KESİT 1:

Damadımız berbere girer. Lâkin altında damatlık elbisesi üzerinde normal bir kaban. Maksat belli. Damat tıraşı altında berber tarafından soyulmamak. (!) Ceket çıkar ve damat olduğu anlaşılır hemen berber koltuğuna yaka paça oturtulur. Tıraş tamda damat tıraşı gibi yani sinek kaydı şekli (!) ile yapılır. Damat hala heyecanlıdır. Zira aklından geçen damat tıraşı bedelinin çok çok altında " buda bizden olsun ver bakalım bi 20 lira " ifadesi ile berberden mutlu ve huzurlu bir şekilde sıyırır.

KESİT 2:

Damat ve gelin, gelin arabasındadır. Malum, her zamanki görüntüler. Aracın yolu kesilir. Kesenlerde bizim mahallenin yaramaz çocukları değil, aksine bıçkın delikanlılarıdır. Damat bey, biraz heyecanlı, biraz da tedirgin kapalı olan aracın camını açar ve hazırladığı zarfı taaaam bizim delikanlılara uzatacakken

" Senin paran burda geçmez abi buda bizden "

deyip hazırladıkları zarfı damat beyin eline verirler. Hayret.

Benim için en vurucu, en önemli replik ise 3.kesitte.

KESİT 3:

Damat bey, gelin hanım ve misafirler pistte davulcunun davuluna ahengli vuruşları ile hep birlikte vur patlasın, çal oynasın yapmaktadırlar. Zira bugün, onların ve onları sevenlerin en güzel, en mutlu ve en heyecanlı günleridir. İşte benim için dananın koptuğu ve bu yazının ana başlığını oluşturan o söz.

Damat bey, büyük heyecanla mutlu, şen bir şekilde karşısında duran davulcuya- adettendir-para atacak. Tam elini cebine atar ki, davulcunun o babacan ifadesi ile beyninden vurulurur. Mutluluğun resmi damad beyin yüzündedir.

" HOOOP DAMAT BEY, SENİN PARAN BURDA GEÇMEZ"

Helal sana baba davulcu.

........

Yer Türkiye sınırına yakın bölgeler.

Dün itibari ile başlayan,

AFRİN HAREKATI. (ZEYTİN DALI)

5.000 yakın tır ile silah ve mühimmatları adı ve markası ne olursa olsun bizim için

PKK ve KANLI TERÖR ÖRGÜTÜnden başka birşey olmayan bu canilere yardım ve yataklık eden

ABD ve onun YALAKALARINA,

TSK, MEHMETÇİK, SİYASİ İKTİDAR ve MUHALEFET PARTİSİ tıpkı yukarıdaki reklamlarda geçen söz gibi

KAFALARINA ÇAKA ÇAKAAAA

SİZİN BORUNUZ BURADA ÖTMEZ dedi.

Allah'ın izni ve inayeti ile bizi

kuşatmaya,

boğmaya,

yok etmeye çalışan, sözüm ona dünyanın ağa babası ABD ve onun ŞEREFSİZ YALAKALARINA, bu aziz millet öyle bir Osmanlı tokatı vuracak ki sadece o ve onun YALAKALARINA değil tüm sömürgeci ve emperyalist devletler sesini de, tokatın şiddetini de bütün zerreleri ile hissedecekler. Bu saatten sonra,

Bize düşen dua...

Bize düşen birlik...

Bize düşen beraberlik...

Bize düşen kardeşlik ...

Bize düşen muhabbet...

Evet boşu boşuna debelenmeyin

dedik ya!

SİZİN BORUNUZ BURADA ÖTMEZ!!!

Selâm ve dua ile..