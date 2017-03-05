Sizleri Orta Anadolu Kök Hücre Gönüllü Verici Merkezi'ne Davet Ediyoruz

Alisa Çiçek Akyol

Merhabalar,

26 Mart pazar günü saat 11:00 ile 20:00 saatleri arasında sizleri Mamak Caddesi No:10 Dikimevi "Orta Anadolu Kök Hücre Gönüllü Verici Merkezi'ne" davet ediyoruz.

Nakil bekleyen sayısız hastaya yardımcı olmak için...

Çocuklar ve yetişkinler nakil beklerken çaresizlikten ölüyor.

Onların sesini duyurmak için kampanya başlatıldı.

Katılımın çok fazla olmasını bekliyoruz.

Sağlıklı olan, kronik bir rahatsızlığı olmayan, kanser geçmişi olmayan, 18- 50 yaş aralığındaki herkes verici olabiliyor.

Yapılması gereken işlem çok basit.

Sadece 3 tüp kan örneğimizi veriyoruz.

Merkeze gidip onay formu doldurmak gerek. Bu işlemi yaptırmamız en fazla beş dakikamızı alıyor.

Diyelim ki kanımız bir hastayla uyuştu... Yine işlem çok kolay.

Sadece kan veriyorsunuz. nakil işlemi ameliyat değil, ağrı yok, kalıcı hasar yok, vücudumuza bıraktığı herhangi bir yan etkisi yok.

Yarım saat sonra normal hayatınıza dönüyorsunuz. Merak ettiğiniz her konuyu telefon açarak sorabilirsiniz ya da 1000 gönüllü den biri de sen olur musun adĺı Facebook grubundan inceleyebilirsiniz.

Katılımcıların bir hafta önce katılım durumlarını bildirmelerini rica ediyoruz.

Sizleri bekletmemek için personel sayısı artırılacak.

Üç tüp kanla Umut olmak istiyorsanız lütfen bizi arayın; Çiğdem Kuzucu 0541 262 64 58

Kök Hücre

Yaşam boyu kendi kendini yenileme ve farklı, tamamen olgun hücrelere dönüşebilme kapasitesine sahip hücrelerdir. İhtiyaç olduğu zaman kendilerinden sonraki hücrelere farklılaşarak, hücrelerin gelişimini, olgunlaşmasını ve çoğalmasını sağlarlar.

Erişkin kök hücrelerden olan hematopoetik kök hücreler;

-Tüm kan hücrelerine farklılaşabilirler.

-Kemik iliği, kan ve göbek kordonundan elde edilirler.

-Uygun koşullarda dondurularak canlılığını korurlar.

Damar yolu ile verildiğinde kemik iliğine yerleşir ve hematopoezi (kan hücrelerinin oluşumu) başlatırlar.

HLA, bir kişinin dokusunun diğer bir kişiye ne kadar uyduğunu gösterir. HLA doku tipi kalıtsal olup, kişinin kardeşleri, varsa ikizi en iyi eşleşme ihtimali olan kişilerdir. Hastanın ailesi içerisinde eşleşme bulunamaz ise tarama sizin gibi akraba olmayan kişiler arasında yapılmaya başlanır. Bir bağışçının, bir hasta için uygun olduğunun belirlenmesi, HLA doku tiplerinin eşleşmesi ile olur. Bağışçı ve hastanın HLA sonuçlarının yüksek oranda eşleşmesi, en iyi nakil sonucunun alınmasına neden olur.

Kök Hücre Tedavisi Uygulanan Hastalıklar

-Kemik iliği kanserleri

-Lenfomalar

-Çeşitli organ kanserleri

-Kemik iliğinin yetersiz çalıştığı veya çalışmadığı durumlar

-Kalıtsal anemiler

-İmmün yetersizlikler

-Kalıtsal metabolik hastalıklar