SOKAĞA GİRMEYİ YASAKLAYAN ANKARA VALİLİĞİ, SOKAĞA ÇIKMAYI DA YASAKLAYACAK MI?

Necati Yılmaz / CHP Ankara Milletvekili

Ankara Valiliği ’nin kent genelinde “güneş battıktan sonra” ateş yakılmasını ve türkü söylenmesini yasaklamasını Meclis gündemine taşıdık.

Yasak kararının açlık grevi yapan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın tutuklanmasıyla eş zamanlı olarak alınmasının tesadüf olup olmadığını sorduk, “Ankara’da Yüksel Caddesi’ne milletvekillerinin dahi alınmadığı uygulamalarda somutlaşan “sokağa girme yasağı” söz konusu karara dayalı olarak mı yapılmaktadır? Değilse, bu uygulamanın dayandığı bir mevzuat var mıdır, yoksa Valilik bu keyfi uygulamaları neye dayanarak almaktadır?”

“Yasak kararına 12 Eylül dönemi gibi sokağa çıkma yasağı da eklenecek mi?”

Yasak kararının keyfilik yaratıp yaratmayacağını sorup, bu kararın KHK’lar yoluyla yaşanan haksızlıklara itiraz etmeyi ve yaşanan mağduriyetlerin tartışılmasının engellediğini vurguladık.

Daha önce de “umuma açık alanlarda düzenlenecek oyun, temsil, açıklama ve çeşitli şekillerdeki gösterileri ”OHAL’e dayanarak yasaklayan Ankara Valiliği’nin yasaklarına 12 Eylül dönemi gibi sokağa çıkma yasağının da eklenip eklenmeyeceğini sorup, önergemizde şu sorulara yer verdik:

“Söz konusu yasak, vatandaşların taleplerini ya da şikayetlerini özgürce ifade etmelerini engellememekte midir? Yasak kararıyla insanları eve hapseden bir anlayışın ortaya koyulduğu düşünülmekte midir? Bu yasak kararı takdire dayalı değil midir, karar keyfilik yaratmamakta mıdır?

Yasak kararına düğün, nişan, cenaze, şampiyonluk kutlamaları, asker uğurlaması ve yüksek sesle yapılan inanç ritüelleri gibi etkinlikler de dahil midir?

Yasak kararının belirsizliğinin ve yoruma açıklığının vatandaşların idareye olan güvenini sarsabileceği düşünülmekte midir?

Bu karar gereği yapılan herhangi bir uygulama var mıdır? Var ise, yapılan uygulamaların yasal dayanağı mevcut mudur?”

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Necati YILMAZ

Ankara Milletvekili

Ankara Valiliği, kent genelinde “güneş battıktan sonra” ateş yakılmasını ve türkü söylenmesini yasaklamıştır.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada; “Ankara ili genelinde cadde ve sokaklarda güneş battıktan sonra gece geç saatlere kadar ateş yakıldığı ve yüksek sesle çevreyi rahatsız edici şekilde şarkı, türkü, marş vb. sloganlar atılarak eylem yapıldığı görülmektedir. Bu durum vatandaşlarımızı tedirgin etmekte, kamu düzeni ve güvenliğini bozmakta, terör örgütlerinin eylem yapan topluluklara yönelik bombalı saldırı yapma riskini artırmakta ve güvenlik güçlerinin bu olaylara müdahalesini zorlaştırmaktadır. Bu sebeple; ilimiz genelindeki cadde ve sokaklarda güneşin batımından sonra ateş yakmak suretiyle eylem yapılması, yüksek sesle çevreyi rahatsız edici şekilde şarkı, türkü, marş vb. sloganlar atmak suretiyle toplantı, basın açıklaması vb. her ne suretle olursa olsun eylem yapılması, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11/m maddesi hükümleri kapsamında yasaklanmıştır” denilmiştir. Bu çerçevede;