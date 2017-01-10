Sokak hayvanları Altındağ Belediyesi hayvan bakımevinde tedavi altına alındı

Daha önce de vatandaşların belediyeye ulaştırdığı ihbarlar neticesinde harekete geçen ve yaralı ya da sakat durumdaki sokak hayvanlarının hayatını kurtaran Altındağ Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hafta sonunda bir köpeğe daha anında müdahale etti.

Önder Mahallesi sakinlerinden Mehmet Kaptan’ın ihbarı üzerine bulunduğu yerden alınan yaralı sokak köpeği, Altındağ Belediyesi hayvan bakımevinde tedavi altına alındı.

Anında müdahale ekiplerimiz sayesinde köpeğin hayatı kurtarıldı

Önder Mahallesi’ndeki evinin önünde bir sokak köpeğinin yaralı durumda olduğunu bildiren Mehmet Kaptan’ın ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, yoğun kar yağışına rağmen sokak köpeğine ulaştı. Birileri tarafından boynuna ip geçirildiği ve bu ipin zamanla boynunu sıkarak yara yaptığı ve köpeğe kan kaybettirdiğini fark eden ekipler, yaralı köpeği Altındağ Belediyesi hayvan bakımevinde koruma altına aldı.

Köpeğe yapılan müdahale hakkında bilgi veren Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü M. Hilmi Yaranoğlu, köpeğin ilk olarak boynunu sıkan ipten kurtarıldığını ve yarasına pansuman yapıldığını söyledi. Köpeğin hafta sonundan bugüne iyileşme belirtileri gösterdiğini ifade eden Yaranoğlu “Yarası tamamen iyileşince bizim gözetimimizde kısırlaştırılacak ve aşıları da yapılacak. Daha sonra ise bizim tarafımızdan koruma altına alınacak.” dedi. Vatandaşlarla işbirliğinin olumlu sonuçlar doğurduğuna dikkati çeken Yaranoğlu, yaralı köpeğin durumuna duyarsız kalmayan Altındağlı vatandaşa da teşekkürlerini iletti.

“Yeryüzündekilere merhamet etmeyene gökteki de merhamet etmez…”

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Veysel Tiryaki ise Peygamber efendimizin (S.A.V) “Kesilecek kuşa bile merhamet eden kimseye, Hz. Allah kıyamet günü rahmet eder. Yeryüzündekilere merhamet etmeyene gökteki de merhamet etmez.” hadislerini hatırlattı. Hayvanlara merhamet etmenin hem dinimiz hem de insanlık açısından önemli olduğunu vurgulayan Başkan Tiryaki, özellikle bu soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olunması gerektiğinin altını çizdi.