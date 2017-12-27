Mamak Belediyesi, sokak hayvanlarının vatandaşları rahatsız etmeden sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için ilçede uygulama başlattı.

Sokak hayvanları nın kış şartlarında aç kalmaması için başlatılan bu anlamlı proje kapsamında, Mamak Belediyesi Kayaş Atölyelerinde üretien “ Sokak Hayvanları Beslenme Noktası ” belediye ekiplerinin ilçe sınırları içerisinde belirlediği adreslere bırakılıyor. Belirli zaman dilimlerinde yemek bırakılan bu noktalar sayesinde hayvanlar kışın yiyecek bulma sorunu yaşamıyor.

Hayvanlar için hayati öneme sahip

İmkânlar ölçüsünde sokak hayvanları için belediye olarak birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Zorlu kış şartlarında daha önce belirlediğimiz noktalarda sokak hayvanlarına yönelik yemleme çalışmaları yapıyoruz. Sahipsiz hayvanlara yönelik kışın yaptığımız bu yemleme çalışmaları hayvanlar için hayati öneme sahip” dedi.

Artık yemekler israf olmuyor

Hayvanlara yönelik birçok uygulama gerçekleştiren Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, marketlerden ve yemekhanelerden alınan yemek artıklarını, kuru yem ile protein ve enerji değeri yüksek mamaları ilçenin değişik yerlerinde oluşturulan beslenme noktalarına bırakıyor. Aynı zamanda yemek artıklarının israf olmadan değerlendirildiği örnek uygulama hayvan severler arasında da memnuniyetle karşılanıyor.