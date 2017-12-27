  • BIST 112.150
  • Altın 157,840
  • Dolar 3,8190
  • Euro 4,5444
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 11 °C

Sokak Hayvanları Beslenme Noktası

»
Sokak Hayvanları Beslenme Noktası
Mamak Belediyesi, sokak hayvanlarının vatandaşları rahatsız etmeden sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için ilçede uygulama başlattı.

Sokak hayvanlarının kış şartlarında aç kalmaması için başlatılan bu anlamlı proje kapsamında, Mamak Belediyesi Kayaş Atölyelerinde üretien Sokak Hayvanları Beslenme Noktası” belediye ekiplerinin ilçe sınırları içerisinde belirlediği adreslere bırakılıyor. Belirli zaman dilimlerinde yemek bırakılan bu noktalar sayesinde hayvanlar kışın yiyecek bulma sorunu yaşamıyor.

Hayvanlar için hayati öneme sahip

İmkânlar ölçüsünde sokak hayvanları için belediye olarak birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Zorlu kış şartlarında daha önce belirlediğimiz noktalarda sokak hayvanlarına yönelik yemleme çalışmaları yapıyoruz. Sahipsiz hayvanlara yönelik kışın yaptığımız bu yemleme çalışmaları hayvanlar için hayati öneme sahip” dedi.

Artık yemekler israf olmuyor

Hayvanlara yönelik birçok uygulama gerçekleştiren Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, marketlerden ve yemekhanelerden alınan yemek artıklarını, kuru yem ile protein ve enerji değeri yüksek mamaları ilçenin değişik yerlerinde oluşturulan beslenme noktalarına bırakıyor. Aynı zamanda yemek artıklarının israf olmadan değerlendirildiği örnek uygulama hayvan severler arasında da memnuniyetle karşılanıyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Mamak Belediyesi, 9 yılda 114 park yaparak vatandaşın hizmetine sundu18 Aralık 2017 Pazartesi 10:21
  • Planlı şehirleşme ve yapılaşma konusunda ciddi adımlar atan Mamak Belediyesi 9 yılda 6511 iskan ve 6042 yapı ruhsatı verdi14 Aralık 2017 Perşembe 10:36
  • Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, düzenli olarak gerçekleştirdiği personel toplantıları kapsamında zabıta müdürlüğü personeliyle bir araya geldi14 Aralık 2017 Perşembe 10:30
  • Hz Mevlana, vefatının 744'üncü yılında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde programında anıldı13 Aralık 2017 Çarşamba 11:28
  • Yozgat Yerköy Derebağ Dernek Başkanı ve yönetimi Başkan Akgül'ü ziyaret etti12 Aralık 2017 Salı 10:08
  • Büyük Kayaş Aile Merkezi açılışa hazır12 Aralık 2017 Salı 10:01
  • Akdere mahalle muhtarı, temsilcisi ve mahalle sakinleri Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti11 Aralık 2017 Pazartesi 10:52
  • Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Lider Manisa Büyükşehir Belediyespor 82-7611 Aralık 2017 Pazartesi 10:18
  • ASİLGENÇ Dernek Başkanı Erdal Kiraz ve yönetim heyeti Başkan Akgül’ü makamında ziyaret etti08 Aralık 2017 Cuma 11:07
  • Kıbrıs Mahallesi’nde yapımı biten ve Selçuklu Mimari ile özdeşleşmiş Kıbrıs Kapalı Pazar Yeri, Aile ve Gençlik Merkezi açılışa hazır08 Aralık 2017 Cuma 10:18
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim