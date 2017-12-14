Sokak hayvanlarını soğuktan koruyan Altındağlı çocuklar, duyarlı bir davranışa daha imza attı

Karapürçek Sezai Karakoç Gençlik Merkezi öğrencileri, hayvanların sığınabileceği çok sayıda yuva yaptı.

Sokak hayvanları nın mama kaplarını da kendi elleriyle hazırlayan çocuklar, sadık dostlarına yemek ikramında bulundu.

Köpek kulübesi de var, kuş kafesi de…

Barınak yapma etkinliğine yaklaşık 30 Altındağlı çocuk katıldı. “Onlar soğuktan korumamız gereken dostlarımız” görüşünde birleşen çocuklar, kolları sıvadı. Altındağlı çocuklar, çekici ve çiviyi ellerine aldı barınak yapımına başladı. Çocuklar, barınaklar ve yemek kapları için çok sayıda farklı malzeme kullandı. Karton, pet şişe, battaniye, ısı yalıtımlı strafor, tahta, plastik ve alüminyum kaplarla harikalar yaratan Altındağlı çocuklar, kuş yuvası, köpek kulübesi ve mama kabı yaptı. Yemek kaplarına süt, köpek maması ve suya doğranmış ekmek bırakıldı. Projelerini 40 yıllık haberci diliyle mikrofon başında anlatan çocuklar, mahalle sakinlerine bilgi verdi.

“Sokaktaki dostlarımızı önemsiyoruz”

Karapürçek Sezai Karakoç Gençlik Merkezi’nden İbrahim Köksaldı, insanların sokak hayvanları na karşı daha duyarlı olmasını istedi. Önemli bir konu üzerinde duran İbrahim, son günlerde televizyonlarda sık sık karşılaşılan ve sokak hayvanları na karşı şiddet uygulayan kişilerin cezalandırılmasını talep etti.

Bir diğer üye Nermin Külük ise şöyle konuştu: “Onların da bir canı var. Onların da sevgiye, şefkate ihtiyacı var. Havalar soğuk, yemek bulmakta zorlanıyorlar. Duyarsız kalamazdık. Sevgimizi paylaştık. Onlara yuva yaptık, mama hazırladık. Yaptığımız kulübelere girince hazırladığımız yemeklerden yiyince dünyalar bizim oldu.”