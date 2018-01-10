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SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLAR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLAR MERKEZİ'NE EMANET

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SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLAR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLAR MERKEZİ'NE EMANET
701’İ MÜLTECİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 1320 ÇOCUĞUN YARARLANDIĞI MERKEZDE, UYUŞTURUCUDAN KAPKAÇA KADAR TÜM KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR KONUSUNDA EĞİTİM VERİLİYOR.

Onlar daha çocuk ama sokakta mendil satarak, ayakkabı boyayarak ya da arabaların camlarını silerek aile bütçesine katkı sağlamaya çalışıyorlar.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, maddi imkansızlıklardan dolayı zamanlarının büyük bir bölümünü sokakta geçiren çocuklara sahip çıkıyor. 1993 yılından beri faaliyet gösteren “Ankara Büyükşehir Belediyesi Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi”; okula giden ya da gidemeyen çocuklara da kucak açıyor. Merkez, sokakta çalışan çocukların hem topluma entegre olması hem de ihmal ve istismarının önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

İlgi alanlarına ve yeteneklerine göre branşlaşarak çocuklara ihtisas kazandırmayı amaçlayan merkez; eğitim destek hizmetleri, sportif faaliyetler, sağlık hizmetleri, psikolojik ve sosyal destek hizmetleri sağlayarak çocuklara daha kaliteli bir yaşam sunmak için imkanlarını seferber ediyor.

Ücretsiz olarak evlerinden servislerle alınan öğrenciler, üç öğün sıcak yemek yiyebiliyor, berber ve çamaşırhane hizmetinden yararlanabiliyor.

ÜYESİ OLDUĞU MERKEZE EĞİTMEN OLARAK DÖNDÜ

Sokakların tehlikeli karanlığından çocukları koruyarak aydınlık bir gelecek sağlamayı amaçlayan merkez sayesinde bir çok genç de hayata tutunuyor. Merkezde yetişenler içinde öğretim görevlisi olan da var, milli üniformayı giyerek ülkemizi temsil eden sporcular da...

10 yaşında ayakkabı boyacılığı yaparken bu merkezle tanışan Musa Yıldız, yıllar sonra Judo Antrenörü olarak aynı merkezde yeni yıldızlar yetiştiriyor. Hayat hikayesini anlatan Yıldız, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bu merkez benim gibi birçok gencin hayatını değiştirdi, güzelleştirdi... Buradaki çocuklara baktıkça eski günlerimi hatırlıyorum. Hedefimiz, çocuklarımızın her şeyden önce vatanına, milletine, ülkesine faydalı bireyler olmalarını sağlamak. Sokakta çalışan çocuklarımızı ve gençlerimizi inşallah bu merkez kurtaracak."

MÜLTECİ ÇOCUKLARA DA BÜYÜKŞEHİR ŞEFKATİ

Büyükşehir Belediyesi, ülkelerindeki terör saldırılarından kaçarak Türkiye'ye sığınan mülteci çocuklara da kucak açıyor. Sokaklarda çalışan 701 mülteci çocuk bu merkeze gelerek önce Türkçe öğreniyor, spor ve sanatsal aktivitelerle de hayata tutunuyor.

Türkiye'ye sığınan çocuklardan 14 yaşındaki Enfal Arbut yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Musul'dan kaçıp Türkiye'ye geldik. Bu merkeze bir yıldır geliyorum. Türkçe konuşmayı, okumayı ve yazmayı öğrendim. Burada resim yapıyoruz, Kur-an'ı Kerim'i öğreniyoruz. Arkadaşlarım oldu, onlarla birlikte keyifli zaman geçiriyoruz. Bu merkezi çok seviyorum."

ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ

Verdiği eğitimlerin yanı sıra tüm çocuklar merkezde periyodik sağlık taramasından da geçiriliyor. Merkez sadece çocukların değil aileleri ve kardeşlerinin de sağlık hizmeti almasını sağlıyor.

Uzman hekimler tarafından sağlık taramasından geçirilen çocuklardan sağlık problemi yaşayanların, ilaç ve ameliyat giderleri de Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

EĞİTİM DESTEĞİ SAĞLIYOR

Sıhhiye çok katlı otoparkının birinci katında yer alan merkez, sokakta çalışan çocukların aileleriyle sorunlarını çözerek eğitimlerine destek veriyor. Özellikle mülteci çocuklara okuma-yazma ve öğrenme imkanı sunuyor.

Çocukların gittiği okul ile yaşadığı sorunlar konusunda arabuluculuk yaparak iletişimi sağlayan merkez, yoksulluk nedeniyle okula devam edememiş olanların her türlü ihtiyacını da karşılıyor. Çocukları öncelikle zorunlu temel eğitime yönlendirerek eğitimden geri kalmalarının önüne geçen merkez aynı zamanda aile içi problemleri çözüme kavuşturmak için ebeveynlere yönelik seminerler düzenliyor.

SOKAKTAN KURTARAN MERKEZ

Kurulduğu ilk yıllarda 5 bine yakın çocuk üyesi bulunan merkezde verilen eğitimler ve alınan önlemlerle bu sayının gitgide azalarak 1320'ye düşmesi merkezin başarısını ortaya koyması açısından önemli. Gönüllülerin uğrak yeri olan merkeze getirilen çikolata ve meyve suyu gibi birçok gıda "askıda" uygulaması ile her gün çocuklarla buluşuyor.

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