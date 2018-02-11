Sokullu Baharevi üyesi 70 Çankayalı ziyaret etmeyi çok istedikleri Anıtkabir’e giderek Ata’nın huzuruna çıktı

Çankaya Belediyesi bünyesindeki Baharevlerinin üyelerini film gösterimi, sağlık seminerleri, drama gibi etkinliklerle buluşturmasının yanı sıra gezi ve önemli yerlere ziyaret programı da düzenliyor. Son olarak Sokullu Baharevi üyelerini görmeyi çok istedikleri Anıtkabir ’de Ata’nın huzurunda duygulu anlar yaşayan Çankayalılar Belediye’ye bu imkanı sunduğu için teşekkür etti.