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Sokullu Baharevi üyesi 70 Çankayalı ziyaret etmeyi çok istedikleri Anıtkabir’e giderek Ata’nın huzuruna çıktı

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Sokullu Baharevi üyesi 70 Çankayalı ziyaret etmeyi çok istedikleri Anıtkabir’e giderek Ata’nın huzuruna çıktı
Çankaya Belediyesinin ileri yaştaki Çankayalılara hizmet verdiği Baharevleri, üyelerine çeşitli gezi ve ziyaretler de düzenliyor.

Çankaya Belediyesi bünyesindeki Baharevlerinin üyelerini film gösterimi, sağlık seminerleri, drama gibi etkinliklerle buluşturmasının yanı sıra gezi ve önemli yerlere ziyaret programı da düzenliyor. Son olarak Sokullu Baharevi üyelerini görmeyi çok istedikleri Anıtkabir’de Ata’nın huzurunda duygulu anlar yaşayan Çankayalılar Belediye’ye bu imkanı sunduğu için teşekkür etti.

Belediye bünyesinde hizmet veren Cebeci, Oran, Sokullu, Mutlukent, 100. Yıl ve Ayrancı Baharevlerinden dileyen her vatandaş yararlanabiliyor. Birinci basamak hemşirelik hizmetleri, fiziksel egzersiz ve dans dersleri, satranç, tavla gibi aktivitelerden yararlanma imkanı sunan Baharevleri, Alzheimer, geriatri, hipertansiyon, diyabet gibi sağlık konularında seminerlere de ev sahipliği yapıyor.     

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