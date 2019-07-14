Ankara Son Dakika Haberi - Son Dakika Ankara Gelişmeleri - Haberler Ankara

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Ankara Son Dakika Uyuşturucu Operasyonu!

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin birçok farklı bölgesinde kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen uyuşturucu ve terör operasyonları, Ankara merkezli olarak koordine edilmektedir. Ankara son dakika haberleri uyuşturucu ve terör operasyonları hakkında güncel bilgileri, son dakika bilgileriyle takip edebilirsiniz.

Ankara’da geçen aylarda uyuşturucu nedeniyle gözaltına alınan 5 kişi geçtiğimiz günlerde verilen mahkeme kararıyla tutuklandılar. Ankara Kahramankazan son dakika haberi olarak bilgi geçilen bu haberde, Ankara’nın Kazan ilçesinde narkotik köpeklerinin de yardımıyla yakalanan şüpheliler, uyuşturucu ticareti yapmaktan tutukladırlar.

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Ankara Son Dakika Hırsızlık Haberleri!

Her geçen gün artan hırsızlık haberleri, Ankara, İstanbul, İzmir vb. çok nüfuslu ve büyük şehirlerde daha da fazlalaşmıştır. Ankara son dakika hırsızlık haberleri , emniyetten ve Ankara Valiliğinden yapılan son dakika bilgileriyle birlikte servis edilmektedir.

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Ankara Son Dakika Haberi

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Ankara Son Dakika Hava Durumu Haberi!

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Ankara Valiliğinden Son Dakika Haberleri!

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Ankara Son Dakika Haber

Son dakika haber Ankara Büyükşehir Belediyesi meclis gündeminde her birleşim gününde farklı bir gerilim yaşanmaktadır. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Mansur Yavaş, eski başkan Melih Gökçek döneminde yapılan birçok uygulamayı değiştireceğini açıkladı.

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Ankara Son Dakika Futbol Haberleri

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Ankara Etimesgut’ta Yaşanan Son Dakika Olayları!

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Ankara Gölbaşı’nda Anbean Yaşananlar!

15 Temmuz 2016 yılında yaşanan hain darbe kalkışmasında en büyük zararı Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı görmüştü. Darbe girişimi sırasında ve 15 Temmuz sonrası Ankara ve Türkiye’de yaşanan tüm detaylar Türkiye’nin en iyi haber platformunda yayımlanmıştı.

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Ankara Son Dakika Haber

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Ankara Bağlıca Son Dakika Haberleri!

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Ankara Çamlıdere Etkinlik Haberi!

Ankara’nın yeni gezi güzergâhlarından biri olan Çamlıdere, yılın her döneminde yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine bağlı bir bölgeyken, hızlı gelişimi ve birbirinden güzel seyahat rotalarıyla kısa sürede Ankara’nın ilçeleri içinde en popüler yerler arasında yerini almıştır.

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Ankara Beypazarı Yerel Haberler!

Ankara’ya 98 km uzaklıkta bulunan en büyük ilçelerinden biri Beypazarı’dır. Geçtiğimiz günlerde baba ve oğlunun cinayet haberiyle tüm Türkiye’nin ilgisini çeken ilçede sıcak gelişmeler yaşanmaktadır.

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Ankara Çubuk Son Dakika Haberi!

Ankara’nın en merkezi bölgelerinden biri olan Çubuk, geçtiğimiz aylarda köpek katliam haberleriyle gündeme gelmişti. Bu haberin tüm sosyal medya ve diğer haber kuruluşları tarafından yayılmasının ardından, bölgenin doğrudan içinde haber bilgileriyle vatandaşlarımıza son dakika gelişmelerini aktardık. Ankara Çubuk son dakika haber sitesinde güncel olarak eklenen haberin ardından, bu kötü olayın sosyal medyada yayılmasında haber platformumuzun büyük etkisi olmuştur.

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Hayatın İçinden Ankara Haberleri!

Her yıl yerli ve yabancı birçok sanatçıyı ağırlayan Ankara’da, tüm ilçelerde yapılacak olan sanatsal faaliyetleri tek bir adres üzerinden takip edebilirsiniz.

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Ankara Büyükşehir Güncel Haberler!

Ankara 31 Mart yerel seçim sonuçları açıklandıktan sonra resmi görevine başlayan CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni dönemde mecliste yapılacak tüm ihale görüşmelerinin canlı olarak yayınlanacağını duyurdu. Bu kararı almasının ardından Ankara Büyükşehir son dakika haberleri yoğun olarak yayılmaya başladı.

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Ankara Son Dakika Haberi

Türkiye’nin başkenti Ankara’dan her gün sayısız trafik kazası haberi alınmaktadır. Yaşanan bu trafik kazaları haberlerinin büyük bir bölümünde ölüm ve yaralanmalar doğru ve eksiksiz bir şekilde başta Ankara’da yaşayan vatandaşlar olmak üzere tüm vatandaşlara aktarılmalıdır. Ankara son dakika haberleri otobüs kazası ve diğer tüm trafik kazaları anlık olarak Ankara Trafik Şube Müdürlüğü açıklamalarıyla eş zamanlı olarak takip edilmektedir.

Yoğun nüfus artışı ve dikkatsizlik nedeniyle gittikçe artış gösteren trafik kazalarını engellemek için geçtiğimiz günlerde emniyet tarafından yeni düzenlemelerin getirileceği açıklaması yapıldı. Bu açıklamanın ardından kısa bir süre sonra trafik uygulamalarına başlayan Ankara emniyeti , birçok sürücüye ceza kesti.

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Ankara Son Dakika Haber Videoları!

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Ankara Son Dakika Spor Haberleri!

Türkiye süper liginin bitmesinin ardından birçok futbol kulübünde yeni dönem transfer hazırlıkları yapılmaya başlandı. Özellikle Ankara yerel spor kulüplerinden büyük spor kulüplerinden transfer olan futbolcular gündemin ilk sıralarında yer almaktadır.