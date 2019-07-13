Kabusa dönen orman yangını söndürüldü

Muğla’nın Dalaman ilçesinde üç gün önce belirlenemeyen sebepten çıkan ve Fethiye Göcek Mahallesine kadar sıçrayan orman yangını nihayet söndürüldü.

Önceki Çarşamba günü Dalaman’a bağlı Karaağaç Mahallesi’nde çıkan orman yangınını söndürülmesinde, havadan 20 helikopter, karadan 105 arazöz ve 520 yangın söndürme işçisiyle canla başla müdahale ve mücadele etti. Çıkan yangın kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın komşu Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesine kadar uzandı. Yangın söndürme Ekiplerinin gece gündüz çalışması nihayet sonuç verdi ve yangın bugün tamamen söndürüldü. Yangının soğutma çalışmaları ekipler tarafından sürüyor.

Orman yangınında yaklaşık 350- 400 hektarlık alanda etkili olan yangında bir mezarlık zarar gördü. Yangında çeşitli türlerde yaban hayvanları da telef oldu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili emniyet güçleri araştırmalarına devam ederken, sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan terör bağlantısı sonucu yangının olduğu bilgisinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

