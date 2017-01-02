  • BIST 77.776
  • Altın 131,117
  • Dolar 3,5414
  • Euro 3,7110
  • Ankara -6 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 8 °C

SON GÜNLERDE YAĞAN KARLA, BARAJ HAVZALARINDAKİ KAR KALINLIĞI, KİMİ BÖLGELERDE 70 SANTİMETREYE ULAŞTI

»
SON GÜNLERDE YAĞAN KARLA, BARAJ HAVZALARINDAKİ KAR KALINLIĞI, KİMİ BÖLGELERDE 70 SANTİMETREYE ULAŞTI
-ASKİ GENEL MÜDÜRÜ TAHİROĞLU: “KAR YAĞIŞLARI, BARAJLAR AÇISINDAN OLDUKÇA SEVİNDİRİCİ”

Sonbahar mevsiminin oldukça kurak geçmesinin ardından Aralık ayının son günlerinde etkili olan kar yağışları, barajların yüzünü güldürüyor. Baraj havzalarında kar kalınlığı, bazı yerlerde 70 santimetreye kadar ulaştı.

ASKİ Genel Müdürü Necmettin Tahiroğlu, baraj havzalarında kar yağışlarının etkisini göstermesinin çok önemli olduğunu belirterek, “Kar yağdığında her zaman baraj havzalarında etkili olmayabiliyor. Ancak bu kez yağan karlar, havzalarda etkisini gösterdi. Bu da oldukça sevindirici” dedi.

Tahiroğlu, Ankara’nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı baraj havzalarındaki kar kalınlığının, kıyılarda 20-25 santimetre, çevrelerinde ise 40-70 santimetre arasında değiştiğini kaydederek, şunları söyledi:

“Kar, barajlara çok büyük katkı sağlıyor. Barajları besleyen en önemli kaynağın kar suları olması nedeniyle, yağışların bu alanlarda etkili olması çok önemli. Meteoroloji'den aldığımız bilgilere ve kendi tespitlerimize göre şunu söyleyebilirim ki; Ankara en kurak yıllarından birini geçiriyor. Ama son günlerde baraj havzalarındaki yağışlar endişelerimizi bir ölçüde de olsa giderdi.”

 

-“TASARRUFU ELDEN BIRAKMAMAK GEREKİR”

Genel Müdür Tahiroğlu,  Başkent'in su ihtiyacını karşılayan Kurtboğazı, Eğrekkaya, Akyar, Kavşakkaya, Çubuk-2, Çamlıdere ve Elmadağ barajlarında şu anda mevcut rezervin  430 milyon metreküp olduğunu, baraj havzalarına düşen karın, daha sonra üstüne yağmur yağarak barajlara sel şeklinde akmasını dilediklerini belirterek şöyle devam etti:

"Yağışların yeterli düzeyde olmaması ve su tüketiminin artmasına rağmen halen barajlarımızdaki suyumuz yeterli. Ancak böyle olsa da tasarrufu hiçbir zaman elden bırakmamak gerekir. Tasarruf bir yaşam biçimidir. Suyumuzun sadece bugün için değil, gelecek yıllarda da ihtiyacımıza cevap verebilmesi için lütfen israf etmeden, tasarruflu kullanalım.” 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Atatürk’ün, Milli Mücadele’nin merkezi olan Ankara’ya gelişinin 97. yıldönümü törenle kutlandı27 Aralık 2016 Salı 16:23
  • EGO CEP'TEYİ 2 MİLYON 200 BİN KİŞİ KULLANIYOR27 Aralık 2016 Salı 12:57
  • Özel halk otobüsüne ceza, şoförü ve muavini işten çıkarıldı27 Aralık 2016 Salı 12:41
  • BAŞKAN GÖKÇEK, CHP MİLLETVEKİLİ ERDOĞDU’NA AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASINI KAZANDI25 Aralık 2016 Pazar 12:52
  • BAŞKENT’TE TARIM VE HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ANKET DÜZENLİYOR25 Aralık 2016 Pazar 12:25
  • Başkent'te çeşitli yerlere boyalarla yazılan duvar yazılarını temizlenmeye başladı25 Aralık 2016 Pazar 12:23
  • EGO Genel Müdürlüğü, Batıkent Metro İstasyonu son durak ile ODTÜ Metro İstasyonu arasında direkt otobüs seferleri başlatıyor24 Aralık 2016 Cumartesi 12:09
  • KUŞCAĞIZ AİLE YAŞAM MERKEZİ'NE BELEDİYE HİZMETLERİ PEYZAJ VE ÇEVRE ÖDÜLÜ BİRİNCİLİĞİ VERİLDİ24 Aralık 2016 Cumartesi 12:02
  • 37 bin dekar arazi,186 yerleşim birimi, 29 ilçe ve 1 il, taşkınlardan korunacak23 Aralık 2016 Cuma 11:56
  • BAŞKAN GÖKÇEK RUSYA'NIN KANAL 1 VE KANAL 24 TELEVİZYONLARINA KONUŞTU22 Aralık 2016 Perşembe 14:59
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim