SONA GELİNDİ; YARIN SANDIK BAŞINA

Ergün Aydoğan / CHP Balıkesir Milletvekili

Türkiye gelecek yüzyılına yön verecek ‘Rejim’ değişikliği kararını pazar günü oylayacak. Olağan Üstü Hal altında, tarafsızlık üzerine yemin etmiş olan cumhurbaşkanı tarafsızlığını yok sayarak meydanlarda teklife ‘Hayır’ verecekleri suçlayıcı bir dille... Devletin tüm olanaklarını seferber ederek kampanya yürüttü. Teklif kabul edilirse ilk yapacağı iş partisine üye olacak, parti yetkili kurulları harekete geçerek AKP’nin başına geçecek. Bugüne kadar ihlal ettiği, uymadığı tarafsızlık ilkesi yemini olmasına rağmen, partiye üye olması anayasal hale gelince suçlamalardan kurtulmuş olacak.

21.nci yüzyılda ortak aklın, kolektif aklın modern yönetimlerde esas alındığı günümüzde, getirilmek istenen değişiklikle; olağanüstü yetkilerle donatılan güçlü bir kişi anlayışına yönelik ‘Tek adam’ suçlaması, değişikliği savunanlar ve Erdoğan tarafından kabul edilmiyor. Kabul edilmediği gibi bugüne kadar en çok eleştirdikleri; Tek Parti uygulamalarını, Tek Parti dönemini ve ‘Tek adam’ suçlamalarını unuttular.

Unuttular mı, işlerine böylesi mi geliyor. Sanki kendilerine yönelik; Tek Parti, Tek Adam suçlamaları yapılanlar, şimdi savundukları dönemleri hiç eleştirmemişler, doğru bulmuşlar gibi; suçladıkları dönemi referans veriyorlar.

Tek Adam eleştirisi yapan CHP kendi tarihini bilmiyor; Atatürk’te parti başkanıydı, Atatürk’te parti başkanı olarak cumhurbaşkanlığı yaptı, diyorlar. Ve bilerek çok büyük haksızlık ediyorlar. Atatürk hiçbir zaman Tek Adam olma arayışında olmadı; isteseydi, çok rahat olabilirdi.

Ee tamam Atatürk’te, İnönü’de parti başkanıydı…

Bir; Devlet yeni kurulmuş, cumhuriyet ilan edilmiş, başka parti yoktu. İkincisi; Meclis esas alınmış, meclis güçlendirilmiş, meclis savaşı yönetmiş, meclisin bütçe hakkı elinden alınmamış, hükümet meclisten çıkmış, başbakanlık kaldırılmamış… Dünya diktatörlük, tek adamlık, monarşi, Führerlik dönemi… Parti kurma teşebbüsleri denenmiş. İsmet İnönü cumhurbaşkanı olduktan sonra partisinden istifa etmiş; hem cumhurbaşkanı, hem parti başkanı ikisi birlikte olmaz demiş.

Veya diyelim ki o dönem tek adam dönemiydi, cumhurbaşkanı aynı zamanda partisinin genel başkanıydı; 90 yıl öncesine mi gideceğiz? Saraydan alınıp millete verilen egemenlik hakkını; milletten alıp tekrar saraya mı vereceğiz?

Sanki anayasa değişikliği değil de; genel seçim yapıyoruz. Halka sorulacak soru anayasanın 18 maddesi değişsin mi, değişmesin mi? Değişirse ne olur, değişmezse ne olur değil de; Cumhurbaşkanı veya hükümet seçilecek.

2010 REFERANDUMU…

O gün ne söylenmişse, bugünde benzer şeyler söyleniyor; Üstünlerin hukukundan, hukukun üstünlüğüne… Terör sona erecek… Ekonomi düzelecek… Milli gelir yükselecek… Komşularla ilişkiler düzelecek, Avrupa diz çökecekti. Ne oldu 15 Temmuz darbe kalkışması.

2010’da BAŞKANLIK OLSAYDI…

Fetullah Gülen; Devlet Başkanı…

Bugün yurtdışında kaçak olan Zekeriya Öz; Adalet Bakanı…

FETÖ’nün kaçak sivil lideri Adil Öksüz; Başbakan…

Dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı tutuklu Ramazan Akyürek; İçişleri Bakanı…

Dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü tutuklu Ali Fuat Yılmazer; Emniyet Genel Müdürü…

FETÖ’nün askeri lideri Akın Öztürk; Genel Kurmay Başkanı…

Cumhurbaşkanının FETÖ’cü 4 yaveri; Askeri komuta kademesinin en üst komutanları…

Başkanlık olsaydı; şu anda FETÖ’den tutuklu olanla, yurtdışında kaçak yaşayanlar ülkeyi yönetiyor olurdu.

BAŞKANLIK OLSAYDI…

1 Mart 2003 Irak tezkeresi kabul edilir; 90 bin yabancı asker Türkiye’ye yerleşmiş, Türkiye savaşın cephe ülkesi ve fiilen savaşın bir parçası olurdu.

Türkiye-Suriye sınırında 910 KM’lik alan İsrailli bir firmaya 49 yıllığına mayınların temizleme karşılığı verilirdi. Şimdi orada sınır güvenliği sağlanamaz, sınır geçişlerini kontrol altına alabilmek için örülen; yüksek güvenlikli duvarlar örülemezdi. Sınıra duvar örebilmek için İsrail’den izin alınması gerekirdi.

Başkan, istediği kamusal varlığı, istediği yerli, yabancı firmaya özelleştirme adı altında verebilirdi.

Sonuç Türkiye yarın tarihi bir oylamada; gelecek yüzyılına yön veren kararı alacak. Ya ‘Evet’ diyerek bir adama koca Türkiye’yi teslim edecek, ya da ‘Hayır’ kararıyla Türkiye’nin modern çağdaş yönetimine karar vererek, modern dünyadaki yerini alıp amatör ligde değil, profesyonel ligde kalmaya karar verecek. Süper lige çıkmak için mücadeleye devam edecek.

Aman ne olacak demeden, tembelliğe düşmeden sandığa gidin demokratik tercihiniz ne olursa olsun; ülkeye ve çocuklarınıza hayrınız olsun. Ülkenin hayırlı geleceğinde katkınız olsun.

Soru, görüş ve düşünceleriniz için; ergun.aydogan@yahoo.com.tr