SONA YAKLAŞIRKEN

Mutlu Mete Kaçar

Yılın son zamanlarına geldik işte. Belki ömrümüzden bir yıl daha gitti. Bir yıl daha yaşlandık. 2016 sonu ile bunların bitmesini Ülkemizin ve Milletimizin 2017 de Sağlıklı, huzurlu ve güzel günler geçirmesini diliyorum.

Nasıl geçiyor yıllar? Bazen çok uzun, bazen de çok kısa. Hayat bir tiyatro sahnesi adeta ve bizler seyirciyiz, Perdenin ardındaki gizemi hiç birimiz bilemiyoruz. Yeni bir yıl bize ne getirecek merak konusu?

Geriye dönüp baktığımız zaman ya yaşadığımız büyük mutsuzluklar ya da yaşadığımız en keyifli zamanlar aklımıza geliyor. Arada kalanlar ise unutulmaya mahkûm gibi, çok şeyi öğretti bize, geçen yıllar… Tüm insanların yeni yıldan beklentileri farklı farklıdır. Çocukların istekleri iyi bir karne, ödevlerinden başarılı not alma, cep telefonu ya da beğendiği ayakkabısının olmasıdır. Yani çocukların istekleri onlar gibi masumdur. Keşke hayat biz büyükler içinde bu kadar masum olabilse… Yetişkinlerden bazıları yeni yıldan başarı, para, şans, sağlık ve aşk ister. Bu istekler kişiden kişiye değişir. Ancak mutlaka herkesin bir dileği, isteği vardır. Bu istekleri inşallah gerçekleşir.

2016 yılını çok kötü geçirdik, bende beni derinden sarsan bir acı yaşadım bu yıl dünyadaki en eşsiz kadını Annemi sonsuzluğa yolcu ettim. Kendi dertlerimizi acılarımızı yaşayamadık bile her gün korku gözyaşı ağlayan analar babalar eşler yavrular Lanet olası terör saldırıları, bombalamalar, darbe olayı, şehitler, çocuk istismarları, tecavüzler, ölümler ile geçirdik. Televizyonu haberleri açmaya korkar hale geldik adeta. Ekonomi anlamında da çok şeyler götürdü ülkemizden esnaflar, şirketler battı. İş yerleri kapandı. Buralarda çalışan kişiler yazık ki evlerine Ekmek götürme derdine düştü. Suç oranları hırsızlık aldı başını gidiyor istiyoruz ki işçimizin standardı yükselsin, işverenimizin de dünya ile rekabeti kaybolmasın. İşveren rekabeti kaybettiği an bırakın bin 300’tl asgari parayla geçinmeyi kapanan iş yerleri, işsiz kalan çalışanlarımızla karşı karşıya kalırız. Daha iyi nasıl yapacağız? Ekonomiyi büyüterek, dünyayla rekabette daha güçlü olarak ve büyüyen ekonomide, çoğalan yatırımlarda daha çok istihdam alanları üreterek inşallah bunu daha iyi noktalara taşıyacağız. Dünyada ve Türkiye’de ekonomide belki 5 – 10 yılda yaşanacak birçok olayın bazen bir hafta içinde yaşandığını ve her şeyin bir anda değiştiğini görüyoruz. FED yılda 3 – 4 kez faiz artırır diye başlayan beklentiler bir iki ay sonra Fed’in faiz artırmayacağı beklentisine dönüşebiliyor. Terör bütün dünyayı etkiliyor. Brexit gerçekleşmez diye yapılan öngörüler birden Brexit’in gerçekleşmesiyle çöpe atılıyor. Rusya ile artık kolay kolay düzelmez denilen ilişkiler bir haftada normale dönüyor. Ümit ediyorum ki ülkemizde ve Dünya’da ekonominin, düzeldiği insanlarımızın, refaha erdiği, evinde sobasını yakıp aşını ekmeğini çoluk çocuğunun nafakasını sıkıntısız temin edebildiği, dostluğun kardeşliğin, sevginin kazandığı, engelli dostlarımızın daha çok haklara sahip olduğu bu kardeşlerimizin unutulmadığı bir yıl olması dileğiyle hepinizin yeni yılını kutlar saygı sevgilerimi sunarım.

Daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın.