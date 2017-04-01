  • BIST 88.947
  • Altın 146,010
  • Dolar 3,6292
  • Euro 3,8822
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 16 °C

SOS ONURSAL BAŞKANI GÖKÇEK, MAMAK’TA İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİ ZİYARET ETTİ

» »
Svetlana Williams

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, Mamak’ta yaşayan ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek yardımlarda bulundu.

Hürel Mahallesi'nde yaşayan, zihinsel ve bedensel engelli Melek ile annesi Neslihan Hanım'ı ziyaret eden Nevin Gökçek, ailenin sıkıntılarını dinledi ve ihtiyaçları olan hasta yatağının alınması talimatını verdi.

Mahalle halkıyla da selamlaşan Nevin Gökçek, kendisinden tekerlekli sandalye isteyen Fatma Şahin'i de kırmadı.

Nevin Gökçek, daha sonra Peyami Sefa Mahallesi’nde yaşayan ve ailesine büyük vefa örneği gösteren Gülhan Hanım'ı ziyaret etti.

sos-onursal-baskani-gokcek,-mamak’ta--ihtiyac-sahibi-aileleri-ziyaret-etti.JPGGökçek, 2 çocuğu, eşi, hasta annesi ve babasıyla 2 odalı bir evde yaşayan Gülhan Hanım'ın evine ranza, tv ve ocak alınması talimatı vererek destek oldu.

Son olarak Köstence Mahallesi'nde yaşayan Cemile Alpcan'ın evini ziyaret eden Nevin Gökçek, ailenin sorunlarını dinledi. Cemile Hanım, 3 çocuğu olduğunu, 2'sinin okuduğunu, eşinin eve faydasının olmadığını ve el işi yaparak geçimini sağlamaya, çocuklarını okutmaya çalıştığını anlattı. Nevin Gökçek de bunun üzerine çocuklara burs verilmesi talimatını vererek aileye yardımda bulundu.

Ziyaret sonrası Köstence Mahallesi'nde yaşayan küçük çocuklara oyuncak ve top hediye eden Nevin Gökçek, onlarla fotoğraf çektirdi.

Bu yazı toplam 59 defa okunmuştur.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
    FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim