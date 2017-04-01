SOS ONURSAL BAŞKANI GÖKÇEK, MAMAK’TA İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİ ZİYARET ETTİ

Svetlana Williams

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, Mamak’ta yaşayan ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek yardımlarda bulundu.

Hürel Mahallesi'nde yaşayan, zihinsel ve bedensel engelli Melek ile annesi Neslihan Hanım'ı ziyaret eden Nevin Gökçek, ailenin sıkıntılarını dinledi ve ihtiyaçları olan hasta yatağının alınması talimatını verdi.

Mahalle halkıyla da selamlaşan Nevin Gökçek, kendisinden tekerlekli sandalye isteyen Fatma Şahin'i de kırmadı.

Nevin Gökçek, daha sonra Peyami Sefa Mahallesi’nde yaşayan ve ailesine büyük vefa örneği gösteren Gülhan Hanım'ı ziyaret etti.

Gökçek, 2 çocuğu, eşi, hasta annesi ve babasıyla 2 odalı bir evde yaşayan Gülhan Hanım'ın evine ranza, tv ve ocak alınması talimatı vererek destek oldu.

Son olarak Köstence Mahallesi'nde yaşayan Cemile Alpcan'ın evini ziyaret eden Nevin Gökçek, ailenin sorunlarını dinledi. Cemile Hanım, 3 çocuğu olduğunu, 2'sinin okuduğunu, eşinin eve faydasının olmadığını ve el işi yaparak geçimini sağlamaya, çocuklarını okutmaya çalıştığını anlattı. Nevin Gökçek de bunun üzerine çocuklara burs verilmesi talimatını vererek aileye yardımda bulundu.

Ziyaret sonrası Köstence Mahallesi'nde yaşayan küçük çocuklara oyuncak ve top hediye eden Nevin Gökçek, onlarla fotoğraf çektirdi.