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SOS ONURSAL BAŞKANI NEVİN GÖKÇEK ANFA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN “MORAL GECESİ”NE KATILDI

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SOS ONURSAL BAŞKANI NEVİN GÖKÇEK ANFA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN “MORAL GECESİ”NE KATILDI
Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Anfa Şirketi tarafından düzenlenen "Moral Gecesi”ne katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de katıldığı Winner İncek'te düzenlenen programda, Anfa ersoneli, Mustafa Taş ve Zara'nın seslendirdiği şarkılar ile doyasıya eğlendi.

Programa katılarak Anfa personeline moral veren SOS Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, "Parklarımızı, Ankara’mızı koruyan, Ankara'ya güzellikler katan Anfa personeline teşekkür ediyorum" dedi.

Anfa Genel Müdürü Ramazan Arslan'ın, Onursal Başkan Nevin Gökçek'e çiçek takdim ettiği programda personel ve aileleri ile tek tek ilgilenen ve fotoğraf çektiren Nevin Gökçek, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

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