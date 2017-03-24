SOS ONURSAL BAŞKANI NEVİN GÖKÇEK, ÇUBUK’TA BELEDİYE BAŞKANI ACEHAN’I ZİYARET ETTİ, İLÇEDEKİ İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİ DE GEZEREK YARDIMLARDA BULUNDU

Svetlana Williams

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan’ı ziyaret etti. Nevin Gökçek, ilçede ihtiyaç sahibi aileleri de gezerek, çeşitli yardımlarda bulundu.

İlk olarak Başkan Acehan'ı ziyaret eden Nevin Gökçek, ilçedeki ihtiyaç sahibi aileler hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında Başkan Acehan, Nevin Gökçek’e engelliler tarafından yapılan Agat taşından kolye ve yüzük hediye etti.

SOS Onursal Başkanı Nevin Gökçek, daha sonra ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti. Nevin Gökçek’in ziyaretinde Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nuran Koç da bulundu.

5 çocuk annesi Emine Yaman’ı ziyaret eden, aileye gıda yardımında bulunan, çocuklara oyuncak ve hediyeler veren Nevin Gökçek, ayrıca okul ihtiyaçlarının giderilmesi için de yardımcı olacaklarını söyledi.

Daha sonra Hüsniye Bağ’ı ziyaret eden Nevin Gökçek, tek odada iki çocuğuyla yaşayan Bağ’ın sorunlarını dinledi. Temizlik hizmetlerine giderek geçimini sürdürdüğünü anlatan Hüsniye Bağ’a Vakıf olarak destek vereceklerini belirten Gökçek, evin küçük oğlu Mustafa Bağ için burs sözü verdi. Evin kırık olan cam ve doğramalarının tamirinin yapılması ve ekmek yardımında bulunulması için ilgililere talimat veren Nevin Gökçek’in talebi üzerine Çubuk Belediye Başkanı Acehan da Bağ için iş imkanı yaratacağını bildirdi.

-ÇUBUK'TAN HİÇ ÇIKMAMIŞ AİLEYE DAVET

4 çocuklu Seyhan Arpalık’a da konuk olan Nevin Gökçek, eşinin geçen sene vefat ettiğini anlatan Seyhan Arpalık’a, "Çocukların başında sen varsın. Allah sana sağlık versin. Çocuklar da bu durumlardan sonra güçlü olurlar, hayata sarılırlar. Sen çaresiz ama güçlü bir kadınsın" diyerek, yardımlarda bulundu ve Çubuk’tan dışarıya hiç çıkmamış aileyi, Ankara'da misafir etme sözü verdi.

İlçedeki ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını sürdüren Nevin Gökçek, Erhan Özçelik’i de ziyaret etti. Eşi tarafından terk edilen, 3 kızıyla hurdacılık yaparak geçimini sağlamaya çalışan Erhan Özçelik’e gıda yardımında bulunuldu.

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, Çubuk’ta 6 çocuk annesi Sevinç Duvan, eşini 15 ay önce trafik kazasından kaybeden ve 3 çocuğuyla yaşayan Melahat Evren ile 3 çocuğuyla birlikte hayata tutunmaya çalışan Arzu Yaver’i de ziyaret ederek sorunlarını dinledi ve vakıf olarak çeşitli yardımlarda bulundu.