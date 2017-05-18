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SOS ONURSAL BAŞKANI NEVİN GÖKÇEK, DAHA ÖNCE EVİNDE ZİYARET EDEREK YARDIMLARDA BULUNDUĞU AİLEYLE, HACI BAYRAM’DA YEMEKTE BULUŞTU

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Açelya Aşkın

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, Mamak’ta yaşayan ve daha önce ziyaret ettiği aileyle, Hacı Bayram’da yemekte buluştu.

İhtiyaç sahibi aileleri ev ev ziyaret ederek, yardımlarda bulunan Nevin Gökçek, Boğaziçi Mahallesi’nde yaşayan ve 6 yıl önce eşinden ayrılan Gülbahar Ergin’e yardım sözü vermişti.

Büyükşehir Belediyesi ile Mamak Kaymakamlığı’nın yardımlarıyla hayata tutunmaya çalışan Gülbahar Ergin, 9 çocuğu bulunduğunu, çocuklarından 2'sinin evli olduğunu, 7 çocuğuyla beraber yaşadığını ve hepsinin eğitimine devam ettiğini anlatarak sıkıntılarını ifade etmişti.

Ziyarette, Nevin Gökçek, çocuklara burs verilmesinin sağlanacağını, aileye yiyecek desteği verileceğini söylemişti. Ayrıca oldukça rutubetli ve yıpranmış evde yaşayan aileye yeni bir ev araştıracaklarını kaydederek, Hacı Bayram'da akşam yemeğine davet etmişti.

SOS Vakfı'nın girişimleriyle ailenin başka bir eve taşınması sağlandı ve ev eşyaları yenilendi. Aileyi daha sonra Hacı Bayram'da yemekte ağırlayan SOS Onursal Başkanı Nevin Gökçek, ailenin en küçük kızı Mihriban ile yakından ilgilendi.

Mihriban, yapılan yardımlardan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek,  "Bizlere verdiğiniz tüm sözleri tuttuğunuz için teşekkür ederim. Artık benim de bir odam var" dedi.

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