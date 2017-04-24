SOS ONURSAL BAŞKANI NEVİN GÖKÇEK, İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE MADDİ VE MANEVİ YARDIMLARINI SÜRDÜRÜYOR

Svetlana Williams

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, ihtiyaç sahibi ailelere maddi ve manevi desteğini sürdürüyor.

Mamak Dostlar Mahallesi’nde yaşayan 7 çocuklu A.A’yı ziyaret eden Nevin Gökçek, aileye verilen sözleri de yerine getirdi. Daha önceki ziyareti sırasında; A.A’nın çocuklarından M.A'nın, ailesinin rızası olmadan yaptığı ilk evliliğinde, eşinden şiddet gördüğünü, internet üzerinden tanıştığı kişiyle yaptığı ikinci evliğinde de eşi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını öğrenen Nevin Gökçek, aileye ve M.A’ya sosyal hizmet uzmanı yönlendirileceğini, zor koşullarda yaşayan ailenin başka bir eve taşınmasına da yardımcı olunacağını söylemişti.

Ailenin durumunu yakından takip eden Nevin Gökçek’in talimatlarıyla verilen sözler yerine getirilirken, 1 yıldır dışarı çıkmayan M.A.’yı da SOS Vakfı yetkilileri alışveriş merkezine götürerek, hem aileye hem M.A.'ya yeni kıyafetler aldılar, birlikte Hacı Bayram Veli Türbesi’ni ziyaret edep yemek yediler.

Kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmesinden dolayı mutlu olan aile bireyleri de SOS Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek’e teşekkür ettiler.