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SOS ONURSAL BAŞKANI NEVİN GÖKÇEK, İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİ ZİYARET EDEREK, YARDIMLARDA BULUNDU

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Açelya Aşkın

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı (SOS) Onursal Başkanı Nevin Gökçek, Nallıhan'da ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek, yardımlarda bulundu.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş ve eşi Aydan Öntaş ile birlikte ilk olarak Fatma-İsmail Parlak çiftine konuk olan Nevin Gökçek, ailenin sorunları dinledi ve Vakıf olarak gereken yardımların yapılacağını söyledi. 87 yaşındaki İsmail Parlak ile eşi 84 yaşındaki Fatma Parlak’a da gıda yardımlarında bulunan Nevin Gökçek, ihtiyaçları olan tekerlekli sandalye ile bazalı yatak ve kanepe takımının da kısa sürede gönderileceği sözünü verdi.

Nallıhan’da ziyaretlerine devam eden Nevin Gökçek, hiçbir geliri olmayan, hayırsever komşuların yardımıyla hayata tutunmaya çalışan Fatma Yücel’in evine gitti. Sorunlarının çözümü konusunda yardımcı olacaklarını belirten Nevin Gökçek, çeşitli gıda maddesi yardımlarında bulundu.

Gökçek,  son olarak Meyildere köyünde yaşamını sürdüren bedensel engelli Erkan Bıyıklı ve ailesi ile Nallıhan Kültür Merkezi’nde bir araya gelerek bir süre ağırladı.

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