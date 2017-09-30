SOS ONURSAL BAŞKANI NEVİN GÖKÇEK, KEÇİÖREN'DE YAŞAYAN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİ ZİYARET ETTİ

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, ev ziyaretlerine devam ederek ihtiyaç sahibi aileleri sevindiriyor.

Maddi manevi sorunları olan aileleri evlerinde ziyaret ederek sorunlarını dinleyen ve Vakıf olarak maddi destekte bulunan Nevin Gökçek , ilk olarak Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşayan ve eşini 1.5 ay önce kalp krizi sonucu kaybeden 2 çocuklu Hanife Özcan’ı ziyaret etti. Nevin Gökçek, çocuklarıyla hayata tutunmaya çalışan Hanife Özcan’ın büyük oğluna burs verilmesi, ayrıca birikmiş kira borcunun kapatılması, eşinin mezarının yaptırılması, okuyan 2 çocuğa da SOS Vakfı'ndan giyim yardımı yapması talimatlarını verdi.

Daha sonra engelli oğluyla yaşayan Fatma Ekmekçi’yi ziyaret eden Nevin Gökçek, ailenin sorunlarını dinledi. Yüzde 90 engelli olan Kudret için Karabük'ten Ankara'ya taşınan ailenin, geçimini asgari ücretle sağlamaya çalıştığını ve bunun da Kudret’in tedavisine ve eğitimine yetersiz olduğunu öğrenen Nevin Gökçek, aileye destek olacağını söyledi.

Nevin Gökçek , 3 çocuklu H.D’yi de ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Evliliği boyunca eşinden ağır şiddet gören ve eşi tarafından eğlence mekanlarında çalışmaya zorlanan H.D, eşinin çocuklara da ağır şiddet uyguladığını ve çocukların psikolojisinin de son derece kötü durumda olduğunu anlattı. Nevin Gökçek, devlet desteğiyle yaşamaya çalışan ve sağlık sorunlarıyla mücadele eden aile için psikolog desteği verilmesi talimatı verdi. Nevin Gökçek, son olarak, bir apartmanın sığınağında yaşayan ve sağlık sorunları bulunan Döndü Hanım'ı ziyaret etti. Cezaevinde yatan 2 çocuğunu maddi imkansızlıklar yüzünden göremediğini ve komşularının yardımıyla geçindiğini anlatan Döndü Hanım, Nevin Gökçek'in ziyaretiyle, duygulu anlar yaşadı.

Ziyaret edilen tüm ailelere, gıda ve temizlik maddeleri yardımında bulunuldu.