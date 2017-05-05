SOS ONURSAL BAŞKANI NEVİN GÖKÇEK, KIZILCAHAMAM’DA DÜZENLENEN “ANNELER GÜNÜ ÖZEL PROGRAMI”NA KATILDI

Svetlana Williams

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, Kızılcahamam Belediyesi tarafından düzenlenen “Anneler Günü Özel Programı”na katıldı.

Kızılcahamam Çam Otel’de gerçekleştirilen programa, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney ve eşi Ayşe Güney, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız ve eşi Şenel Yıldız ile Kızılcahamamlı anneler katıldı.

Programda konuşan Nevin Gökçek, “Anneler başımızın tacı. Onların haklarını ödeyemeyiz. Evlatları için ömürlerini feda eden anne ve babalarımızı, en azından bir telefonla da olsa, arayıp hal hatır sormamız gerekir” dedi.

Nevin Gökçek, daha sonra "Yılın Annesi" seçilen ve 15 Temmuz darbe girişimi gecesi 2 oğlu ile 1 yeğenini şehit veren Muzaffer Gülşen’e plaket takdim etti. Muzaffer Gülşen'in elini öpen Nevin Gökçek, göz yaşlarına hakim olamadı. Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney ve eşi Ayşe Güney de Nevin Gökçek’e çiçek ve hediye takdim etti.

Programda daha sonra, Talha Uğurluel’in konuşmacı olarak katıldığı "Osmanlı’da Kadın” konulu söyleşi yapıldı.

Şanlıurfa yöresinden “Sedat Koç ile Şanlı Sıra Gecesi” adlı bir gösterinin de yapıldığı programda, Kızılcahamamlı anneler doyasıya eğlendi.

Program sonrasında Kızılcahamam Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar, Nevin Gökçek’in anneler gününü kutladılar. Nevin Gökçek de çocuklara çeşitli hediyeler verdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.