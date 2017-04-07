SOS ONURSAL BAŞKANI NEVİN GÖKÇEK, MAMAK’TA BULUNAN ŞEHİT ÖĞRETMEN YASEMİN BAYRAM TEKİN ORTAOKULU’NU ZİYARET ETTİ

Açelya Aşkın / Arkeolog

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, Mamak ilçesinde bulunan Şehit Öğretmen Yasemin Bayram Tekin Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Okul Müdürü Nursen Akyüz tarafından karşılanan Nevin Gökçek, okulu gezdi ve eksikler hakkında bilgi aldı. Okulda eğitim gören öğrencilerin velileri de Gökçek'e el emeği göz nuru hediyelerini takdim ettiler. Ziyarette SOS Vakfı Müdürü Nevin Uğurlu da yer aldı.

Okul ziyareti sonrası Mamak Dostlar Mahallesi’ne geçen Nevin Gökçek, burada yaşayan 7 çocuklu A. A’yı ziyaret etti. A.A’nın çocuklarından M.A'nın, ailesinin rızası olmadan iki evlilik yaptığını, ilk evliliğinde eşi tarafından şiddet gördüğünü ikinci evliğini internet üzerinden tanıştığı biriyle yaptığını ve eşi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını öğrenen Nevin Gökçek, aileye ve M.A’ya sosyal hizmet uzmanı yönlendireceğini ve uyuşturucu yüzünden maddi durumu kötüleşen ailenin başka bir eve taşınmasına yardımcı olacağını söyledi.

M.A. uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili pişmanlığını, şu sözlerle anlattı:

"Çok pişmanım, ailemi çok zarara uğrattım. hem maddi hem de manevi zarara uğrattım. Kimse onlara kanmasın. Hayatınız her şeyden değerli. Uyuşturucuya bağlandıktan sonra hırsızlık yaptım, ablalarımın eşyalarını sattım, parklarda sokaklarda yattım."