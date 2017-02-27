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SOS ONURSAL BAŞKANI NEVİN GÖKÇEK, MAMAK’TA İHTİYAÇ SAHİBİ AİLEYİ ZİYARET EDEREK, YARDIMDA BULUNDU

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Svetlana Williams

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, Vakıf Müdürü Nevin Uğurlu ile birlikte Mamak'ta yaşayan ihtiyaç sahibi aileyi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi ile Mamak Kaymakamlığı’nın yardımlarıyla hayata tutunmaya çalışan Gülbahar Ergin’i ziyaret eden Nevin Gökçek, aileye destek olacaklarını söyledi. 

Boğaziçi Mahallesi’nde yaşayan Ergin, eşinden 6 yıl önce ayrıldığını, 9 çocuğu bulunduğunu anlattı. Gülbahar Ergin, çocuklarından 2'sinin evli olduğunu, 7 çocuğuyla beraber yaşadığını ve çocukların hepsinin eğitimine devam ettiğini kaydetti.

sos-onursal-baskani-nevin-gokcek,-mamak’ta-ihtiyac--sahibi-aileyi-ziyaret-ederek,-yardimda-bulundu.JPGNevin Gökçek’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gülbahar Ergin, “Geldiğiniz için sağ olun. Allah sizlerden razı olsun. Evlere temizliğe gidiyorum,dışarıda kalem satıyorum. Ben okuyamadım,çocuklarım okusun istiyorum. Aile olarak ayaklarımızın üzerinde durmaya çalışıyoruz. Evime geldiniz, bizi çok mutlu ettiniz. Bu benim unutmayacağım bir anım oldu" dedi.

Ziyaret boyunca Nevin Gökçek'in yanından ayrılmayan evin küçük kızı Mihriban ise “Sizin yanınızda olmak çok güzel, çok huzur verici, iyi ki geldiniz" diye konuştu. Nevin Gökçek'in, ‘En çok ne istiyorsun?’ sorusunu da Mihriban, "Ailemin yanında olmak istiyorum. Onlarla çok mutluyum” şeklinde cevaplandırdı.

Ziyarette Nevin Gökçek,  çocuklara burs verilmesi imkanının sağlanacağını, aileye yiyecek desteği verileceğini söyledi. Ayrıca oldukça rutubetli ve yıpranmış evde yaşayan aileye yeni bir ev araştıracaklarını kaydetti.

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