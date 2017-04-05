SOS ONURSAL BAŞKANI NEVİN GÖKÇEK, “POLATLI ÖZEL HUZUREVİ VE YAŞLI BAKIMEVİ”Nİ ZİYARET ETTİ

Svetlana Williams

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, Polatlı’ya giderek, Polatlı Özel Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi'ni ziyaret etti.

SOS Vakfı Müdürü Nevin Uğurlu’nun da bulunduğu ziyarette, Nevin Gökçek’e, AK Parti Polatlı İlçe Başkanı Aysel Demir, AK Parti Polatlı Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Karaduman da eşlik etti.

56 yaşlının kaldığı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi'nde kalan tüm yaşlılarla tek tek ilgilenen Nevin Gökçek, tüm yaşlılara hediyeler sundu. Ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Huzurevi ve yaşlı bakımevi çalışanları ile yönetimine de hediyeler takdim eden Gökçek, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Huzurevi ziyareti sonrasında Polatlı'da yaşayan ihtiyaç sahiplerini de unutmayan Nevin Gökçek, 4 evi ziyaret etti.

AK Parti'li kadın yöneticiler eşliğinde ev ziyaretleri yapan SOS Onursal Başkanı Nevin Gökçek, ilk olarak 15 gün önce evi yanan, 2 çocuklu, duvar ustası Yusuf Dinç'i ziyaret etti. Evleri yanan Dinç Ailesi’nin ayrı bir eve taşındığını, eşyalarının birçoğunu yangında kaybettiğini öğrenen Nevin Gökçek, aileye bazalı yatak, 2 çek-yat kanepe ve halı yardımı yapılması talimatını verdi.

İkinci olarak Zafer Mahallesi’nde 3 çocuklu Nazan Erdoğan'ı ziyaret eden Nevin Gökçek, ailenin sorunlarını dinledi. Gökçek, Vakıf yöneticilerinden, önemli sağlık sorunları yaşayan, evin en küçük kızı Eylül’ün tedavisi için doktor araştırması yapmalarını ve ailenin bakım parası alabilmesi için girişimde bulunmalarını istedi.

Gökçek’in üçüncü durağı, Zehra Çaldağ oldu. İki kardeşiyle beraber yaşayan Zehra’nın anne ve babasını kaybettiğini, kardeşlerine hem annelik hem babalık yaptığını, okulunu da dışarıdan tamamlamaya çalıştığını öğrenen Nevin Gökçek, aileye çeşitli yardımlarda bulundu.

Nevin Gökçek’in dördüncü ve son durağı ise hurdacılık yaparak geçimini sağlayan aile oldu. Nevin Gökçek, aileye 2 kanepe ve halı yardımı yapılması talimatını verdi.