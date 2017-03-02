SOS Onursal Başkanı Nevin Gökçek, Ümit Kaplan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’ne destek verdi

Svetlana Williams

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, hafif zihinsel engelli öğrencilerin eğitim gördüğü Ümit Kaplan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’nde, 15 Temmuz temalı resim sergisi ve Ömer Halis Demir Toplantı Salonu’nun açılışını yaptı.

Okul girişinde öğrencilerin çiçek sunduğu Nevin Gökçek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı ile birlikte, duvarlarında sağlıklı yaşam önerilerinin yer aldığı “Sağlık Sokağı”nın kurdelesini keserek açılışını yaptı. Daha sonra okulda incelemelerde bulunan Nevin Gökçek, Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla yeniden revize edilen Atatürk Köşesi’ni de inceleyerek, okul idarecileri ve öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

-NEVİN GÖKÇEK’TEN ÖĞRENCİLERE ANKAPARK SÖZÜ-

Yenimahalle’de bulunan ve hafif zihinsel engelli öğrencilerin eğitim gördüğü Ümit Kaplan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’nde öğrencilerin çalıştığı atölyeleri de gezen Nevin Gökçek, el sanatları atölyesinde öğrencilerle sohbet ederek, çalışmalarını da yakından izledi.

Öğrencilere bir istekleri olup olmadığını soran Nevin Gökçek, öğrencilerin ANKAPARK’ı gezmek istemeleri üzerine, otobüs ayarlayıp götürme sözü verdi.

Atölyelerde eğitim gören öğrencilere SOS Vakfı tarafından getirilen kumanyalar dağıtılırken, Nevin Gökçek da Vurmalı Çalgılar Odası’na giderek, burada öğretmenleriyle birlikte eğitim gören koroya eşlik ettı. Nevin Gökçek, daha sonra beraberindekilerle birlikte atölyeleri gezdi.

-15 TEMMUZ SERGİSİ VE ŞEHİT ÖMER HALİDEMİR TOPLANTI SALONU AÇILIŞI-

Nevin Gökçek, atölyeleri gezdikten sonra, öğrencilerin yaptığı, 15 Temmuz darbe girişimi ve Türk halkının darbeye karşı kahramanca mücadelesinin işlendiği resim sergisi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla yapılan “Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu”nun açılışını gerçekleştirdi.

Nevin Gökçek'in ziyaretinde, genel sekreter yardımcıları Nazlı Ergül, Hatice Akgül, Vakıf Müdürü Nevin Uğurlu ile Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Oğuz Poyrazoğlu da yer aldı.