SOS ONURSAL BAŞKANI NEVİN GÖKÇEK’İN “HAYIRLI EVLAT”A DESTEĞİ SÜRÜYOR

Açelya Aşkın / Arkeolog

-SOS ONURSAL BAŞKANI NEVİN GÖKÇEK, MS HASTASI ANNESİ VE ALZHEİMER HASTASI ANNEANNESİNE YILLARDIR TEK BAŞINA BAKAN ENDER AYDIN’A DESTEĞE DEVAM EDİYOR

-ENDER AYDIN’IN ANNE VE ANNEANNESİ HASTANEYE KALDIRILDI, YAŞADIKLARI EV TEMİZLENDİ, EŞYALAR YENİLENDİ

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, MS hastası annesi ile alzheirmer hastası anneannesine yıllardır tek başına bakan “Hayırlı Evlat” Ender Aydın’a desteğini sürdürüyor.

Annesi ve anneannesi hastaneye yatırılan ve tedavi görmeye başlayan Ender Aydın ile Hacı Bayram'da bir araya gelen Nevin Gökçek, Ender Aydın’ın yaptıklarının örnek olması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“Sağlıkla ilgili sıkıntılar aşılınca durum daha iyi olacak inşallah. Ailesini aramayan sormayan insanlara senin bu vefan örnek olsun. Biz vakıf olarak yükünü azaltmak istiyoruz. Hayırlı bir yuvan olur, evlatların da sana bakar inşallah. Yaptıklarını duyan herkes sana dua ediyor. Unutma ki ben de senin bir annenim, vakıf olarak da her zaman yanındayız.”

Ender Aydın da yapılan yardımlar için Nevin Gökçek’e teşekkür ederek, “Annem ve anneannem hastanede gözlem altına alındılar. Uzun zaman sonra ilk defa evde yalnız kaldım. Tek dileğim ömürlerinin geri kalan zamanlarını iyi geçirsinler” diye konuştu.

-ENDER’E VERİLEN SÖZLER TEK TEK GERÇEKLEŞTİRİLDİ-

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı (SOS) Onursal Başkanı Nevin Gökçek, 16 yıldır MS hastası annesi ile Alzheimer hastası anneannesine yıllardır tek başına bakan Ender Aydın’ı geçen hafta ziyaret ederek, destek sözü vermişti.

Vakıf Müdüresi Nevin Uğurlu ile 28 yaşındaki Ender Aydın’ı, ailesi ile birlikte Çankaya İleri Mahallesi’nde yaşadıkları evde ziyaret eden Nevin Gökçek, 5 yaşındayken babası ile annesi ayrılan bu yüzden de bir anda hasta olan anne ve anneannesine bakmak zorunda kalan Ender Aydın’ı “Hayırlı Evlat”olarak nitelemiş ve tüm gençlere örnek olması gerektiğini söylemişti.

Nevin Gökçek’in ziyareti sonrası Ender’in anne ve anneannesi hastaneye yatırılarak tedavisine başlandı, yaşadıkları evin temizliği yapıldı, evin eşyaları yenilendi. Ender'in istediği bilgisayar da kendisini teslim edildi.