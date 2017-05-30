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SOS VAKFI ONURSAL BAŞKANI NEVİN GÖKÇEK, ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN ÇAYIRHAN’DA DÜZENLENEN ETKİNLİĞE KATILDI, İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİ ZİYARET ETTİ

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Açelya Aşkın

Çayırhan 23 Nisan Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Nevin Gökçek’in yanı sıra Nallıhan Kaymakamı Ferhat Özen, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş ve eşi Aydan Öntaş, Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Arıcı, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile vatandaşlar bulundu.

 

Programda canlı müzik eşliğinde şarkı söyleyen ve doyasıya eğlenen engellilerin folklor gösterileri de büyük ilgi çekti. Nevin Gökçek ile Nallıhan Belediye Başkanı'nın eşi Aydan Öntaş da zaman zaman engelli vatandaşlara eşlik etti.  

 

Etkinlik sonrası Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği yıl sonu sergisini gezen Nevin Gökçek, sergideki el emeği eserleri inceleyerek bilgi aldı.

 

 sos-vakfi-onursal-baskani-nevin-gokcek,--engelli--vatandaslar-icin-cayirhan’da-duzenlenen-etkinlige-katildi,-ihtiyac-sahibi-aileleri-ziyaret-etti.jpg-İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ZİYARET…

Çayırhan'da ihtiyaç sahibi aileleri de birlikte ziyaret eden Nevin Gökçek, 3 çocuk annesi Rabia Bağdatlı'ya konuk oldu.

 

Büyükşehir Belediyesi’nden yardım aldığını, ancak ayrıldığı eşinin ödediği nafakayla zor geçindiğini belirten Bağdatlı’nın sorunlarını dinleyen Nevin Gökçek, Vakıf olarak destek sağlayacaklarını söyledi.

 

Nevin Gökçek, daha sonra 4 çocuklu Gülcihan Yorulmaz'ın ailesi ile eşini geçen yıl iş kazasında kaybeden Emine Hanım'ı ziyaret etti. Gökçek ailelere gerekli yardımların yapılacağı sözünü verdi.

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