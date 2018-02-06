Sosyal belediyecilik anlayışını ilke edinen Altındağ Belediyesi, kısa süre önce evleri yanan vatandaşlara yardım eli uzattı

Kale mahallesinde 6 evde çıkan yangın sonrasında mağduriyet yaşayan yangınzedeler için Altındağ Belediyesi hemen harekete geçti.

6 ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Yaşanan yangın felaketinin ardından, Altındağ Belediyesi yardım birimi ALTINAY ve Zabıta Müdürlüğü personelleri, soluğu yangın çıkan evlerde aldı. ALTINAY çalışanları, Kale Mahallesi Uç Sokak’ta yanan 6 evde incelemelerde bulundu. Yanan evler önce tek tek tespit edildi. Daha sonra mağdur aileler, yangın raporu için gerekli kurumlara yönlendirildi. Hasar tespit tutanağının hazırlanmasından sonra aile bireyleriyle görüşüldü ve yapılacak yardımlar hakkında kendilerine bilgi verildi.

Altındağ Belediyesi olarak yangın zedelerin yanında olacaklarını ifade eden Başkan Tiryaki, “Belediye binamıza çok yakın Kale Mahallesi’nde çıkan yangında ne yazık 6 ev büyük hasar gördü. Evlerde yaşayanlarla hızlıca görüştük. Kendilerine başka bir mahallemizde yeni bir hayat kurmaları için destek vereceğiz. Can kaybı olmaması mutluluk verici. Çok geçmiş olsun.” dedi.

“Yardım talebimize hemen cevap verdiler”

Yangında evi yanan mahalle sakinlerinden Hikmet Özçifci duygularını şöyle aktardı: “Durumumuz iyi değildi. Çok mağdurduk. Bunun üstüne bir de evimiz yandı. Elektrik kaçağından olduğu söylendi. Allah’tan can kaybı yaşanmadı. Ama evler kül oldu. Yangın sırasında ben alt katta uzanıyordum. Mahalleyi bir anda bağrışmalar sardı. Herkes cama çıkmıştı. Yangının başladığı yerde yani üst katta annem vardı. Hemen annemin yanına gittim. Kendi gayretleriyle kapıya kadar çıkmıştı annem. Komşuların da yardımıyla onu aşağı indirdik. Bu olay bizi derinden sarstı. Bu sırada Altındağ Belediyesi devreye girdi. Sağ olsunlar yardımlarını esirgemedi. Belediyeye yardım talebinde bulunduk. Hemen geri dönüş oldu. Veysel Başkan’a çok teşekkür ederiz.”