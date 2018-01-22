Sosyal Belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına yön veren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Eczacılarla bir araya geldi

Toplumun her kesimiyle temas halinde olan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Sincan’ın dört biryanını gezerek esnaf ve vatandaşlarla sürekli bir arada olan Başkan Ercan Sivil Toplum kuruluşları ve meslek gruplarıyla da bir araya gelmeyi de ihmal etmiyor.

Başkan Ercan’ın talimatıyla Sincan Kültür Evi ’nde eczacılara özel düzenlenen programda ilçede görev yapan yüzlerce Eczacı katıldı. Eczacılığın öneminden bahseden Başkan Ercan “Eczacı halkın ne dediğine kulak veren bir meslek erbabıdır. Sizler vatandaşın her an ulaşabildiği aydın kişilersiniz. Eczacılık faaliyeti sadece ilaç almanın ya da sağlıkla ilgili danışmanlık yapmanın çok ötesindedir. Sizler birçok sorunu derdi tasası hatta devletle olan ilişkisiyle ilgili görüşlerine başvurduğu en yakınındaki aydın danışman profilisiniz” dedi.

Mesleki gelişimle ilgili tavsiyelerde bulunan Başkan Ercan “Dünyanın kocaman bir bilgi havuzu haline geldi. Mesleki ve güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bilgi havuzundan yararlanabilmek için sürekli çalışmak ve çabalamak gerekir. Çünkü sizler halk sağlığı için vazgeçilmez konumdasınız” ifadelerini kullandı.

ECZACILARDAN TEŞEKKÜR



Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile bir araya gelen Eczacılar ise Başkan Ercan’la bir araya gelmenin mutluluğunu şu sözlerle dile getirdiler: “Başkanımızın bizlere değer vermesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Kendilerini bu hassasiyetlerden dolayı teşekkür ediyoruz.”