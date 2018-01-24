Sosyal Belediyecilik anlayışıyla hizmetlerine yön veren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan çalışmalarına devam ediyor

“Daha güzel bir Sincan için” çalıştığını ifade eden Başkan Ercan zamanının çoğunu Sincanlılara ayırıyor. STK üyeleri, esnaf ve vatandaşlarla buluşan Başkan Ercan, ilçe sakinlerinin davetlerini de geri çevirmiyor.

Programının büyük bir kısmını vatandaşlara ayıran Başkan Ercan gerek halk günleri gerek esnaf ziyaretleri gerekse ev ziyaretleriyle Sincanlılarla bir araya gelmeye özen gösteriyor. “Odak noktamız insan” diyen Başkan Ercan hafta sonunu yoğun bir tempoyla geçirdi.

ESNAF İLE KOL KOLA

“İnsan odaklı belediyecilik” anlayışıyla göreve geldiği ilk andan itibaren, Sincan halkıyla birebir diyalog kurmaya özen gösteren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Bu hafta sonu Ayaş Caddesi, Vatan Caddesi ve Korkmaz sokak esnafını ziyaret eden Başkan Ercan vatandaşlarla birebir görüşerek talepleri yerinde dinliyor.

Esnafın yoğun ilgisi ile karşılaşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Gerek esnafımız gerekse sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız her istişareyi çok önemsiyoruz. Bizler vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için buradayız. Elimizden gelen her hizmeti Sincanlılar için yapmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

“İŞİMİZ GÜCÜMÜZ SİNCAN”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Sivil Toplum Kuruluşları ile dirsek temasını sürdürmeyi de ihmal etmiyor. Her fırsatta düzenlediği istişare toplantıları ile her kesimin görüş ve önerilerini dinleyen Başkan Ercan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ile Sincan Şoförler Odası Genel Kurulu’na katıldı.

Yeni yönetimi tebrik eden Başkan Ercan çok çalışmanın vurgusunu yaptı. Başkan Ercan “Hep beraber el ele çalışmalı daha güzel bir Sincan için gayret etmeliyiz. Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak gerekir. Bunun için bizim işimiz gücümüz Sincan olmalı” dedi.

EV ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Başkan Ercan, sosyal medya üzerinden talep ve önerilerde bulunan vatandaşların evlerine giderek, birebir görüşmeye devam ediyor. Vatandaşların sosyal medya aracılığıyla kendilerine her türlü konuda ulaşabildiklerini belirten Başkan Ercan “Amacımız; kıymetli vatandaşlarımızla doğrudan iletişim kurmak ve sorunlara hızlı çözümler üretmektir” dedi.

BAŞKAN ERCAN’ A YOĞUN NİKAH TALEBİ

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan vatandaşları mutlu gününde de yalnız bırakmıyor. Evlenecek olan çiftler, bu mutlu günlerinde Başkan Ercan’ı yanlarında görmek istiyor. Nikahlarının Başkan Ercan tarafından kıyılmasını isteyen çiftler, bu taleplerine büyük oranda olumlu cevap alıyor. Başkan Ercan yoğun mesai programına rağmen kendisine gelen talepleri geri çevirmemeye gayret ediyor. Başkan Ercan bu hafta sonu da Sincanlıların sevincine ortak oldu.