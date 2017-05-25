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Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, BELMEK yılsonu sergisini gezdi

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Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, BELMEK yılsonu sergisini gezdi
SOSYAL HİZMETLER EĞİTİM VE YARDIM VAKFI ONURSAL BAŞKANI NEVİN GÖKÇEK, İĞNE OYASINDAN RESME, SERAMİKTEN ÇİNİYE KADAR 1000’İN ÜZERİNDE ESERİN YER ALDIĞI BELMEK YILSONU SERGİSİ’Nİ GEZDİ

Altınpark Anfa Fuar Alanı’nda açılan tüm BELMEK kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı sergiyi gezen Nevin Gökçek, el işi ürünleri tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Patchwork’ten taş bebeğe, iğne oyasından resme, seramikten çiniye kadar 1000’in üzerinde eserin yer aldığı sergiyi, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla ziyaret eden Nevin Gökçek, kursiyerlerle de sohbet etti.

Nevin Gökçek, sergi gezisi sonrasında da Hacı Bayram İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen kermesi ziyaret etti.

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