SOSYAL HİZMETLER EĞİTİM VE YARDIM VAKFI ONURSAL BAŞKANI NEVİN GÖKÇEK, DR SAMİ ULUS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Svetlana Williams

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek , Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti. Hastanede tedavi gören çocukların anneleriyle bir araya gelen Nevin Gökçek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Vakıf Müdürü Nevin Uğurlu’nun da yer aldığı ziyarette, Nevin Gökçek’i hastaneye gelişinde yöneticiler karşıladı. Yöneticilerden hastane hakkında bilgi alan Nevin Gökçek, daha sonra hastanede tedavi gören çocukları ve annelerini ziyaret etti. Çocuklara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Nevin Gökçek, annelerinin de Anneler Günü'nü kutladı. Çocuklara ayrıca bebek, oyuncak araba ve yap boz gibi hediyeler veren Nevin Gökçek, bir de akülü araç hediye etti.

Nevin Gökçek, aynı hastanede tedavi gören 15 Temmuz şehidi Alper Kaymakçı'nın eşi Darüsselam ve oğlunu da ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Darüsselam Kaymakçı, şunları söyledi:

“Doğum anından itibaren öz annem gibi yanımda olan, doğumdan sonra bizleri gözyaşlarıyla karşılayan Nevin Anneme teşekkür ediyorum. Oğlumun rahatsızlığında da tedavi görmeye başladığımız günden bu yana desteklerini esirgemeyen Nevin Gökçek’ten Allah razı olsun. Dualarımız her zaman ondan yana..."