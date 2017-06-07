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SOSYAL HİZMETLER EĞİTİM VE YARDIM VAKFI ONURSAL BAŞKANI NEVİN GÖKÇEK, GÖLBAŞI’NDA İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİ ZİYARET ETTİ

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SOSYAL HİZMETLER EĞİTİM VE YARDIM VAKFI ONURSAL BAŞKANI NEVİN GÖKÇEK, GÖLBAŞI’NDA İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİ ZİYARET ETTİ
Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, Gölbaşı’nda ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti.

Ramazan ayında da ev ziyaretlerini sürdüren ve ihtiyaç sahibi ailelere konuk olan Nevin Gökçek, aile bireylerinin sorunlarını dinliyor, vakıf olarak destek sağlıyor.

Gölbaşı İlçesi’nde ilk olarak M.T.’nin evini ziyaret eden Nevin Gökçek, yurtdışında yaşayan ve madde bağımlısı olan eşinden ayrılmaya çalışan M.T.’ye psikolojik destek sağlanması talimatını verdi ve ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.

Nevin Gökçek, daha sonra sırasıyla 3 çocuk annesi Nebiye Yağmur ile Meryem Karasu ailelerine konuk oldu. Sorunları dinleyen ve ailelerin ihtiyaçlarını tespit eden Nevin Gökçek, gereken yardımların yapılacağını belirtti.

Nevin Gökçek, Gölbaşı’ndaki ziyaretlerini engelli bir çocuğu bulunan A.B.’ye konuk olarak tamamladı. Nevin Gökçek,  derslerinde başarılı olan çocuğa burs bağlatılması talimatını verdi, vakıf olarak destek sağlanacağını söyledi.

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