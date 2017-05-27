Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek'ten 15 Temmuz Şehitine Vefa

SOS ONURSAL BAŞKANI NEVİN GÖKÇEK, 15 TEMMUZŞEHİTLERİNDEN HAKAN GÜLŞEN’İN ADININ,KIZILCAHAMAM’DA MEZUN OLDUĞU LİSEYE VERİLMESİTÖRENİNE KATILDI..

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek ; 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne uçaktan atılan bombanın isabet etmesi sonucu şehit olan Hakan Gülşen'in adının, Kızılcahamam'da mezun olduğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne verilmesi törenine katıldı.

Törene, Nevin Gökçek'in yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, şehit yakınları vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Törenden sonra Şehit Hakan Gülşen'in evini de ziyaret eden Gökçek, şehit ailesinin her zaman yanında olduğunu belirtti.

Nevin Gökçek, Kızılcahamam İsmetpaşa Mahallesi’nde yaşayan ve oğlunu kalp krizi sonucu kaybeden Emine Tekcan'ı da ziyaret etti. Vefat eden oğlunun 2 çocuğuna da bakmaya çalışan Emine Tekcan’a, gıda yardımı yapıldı.