SOSYAL HİZMETLER EĞİTİM VE YARDIM VAKFINDAN GAZİLERE MORAL ZİYARETİ

Hatice Kasapoğlu / Moda Tasarımcısı

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, Vakıf üyeleri ile birlikte Bilkent Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti.

Hastanede odaları dolaşarak gazilerle tek tek ilgilenen Nevin Gökçek, “Sizin istekleriniz bizim başımızın tacıdır” diyerek, sorun ve dertlerini dinledi. Nevin Gökçek’in yurdun dört bir yanında vatan için fedakarlıkta bulunan asker, polis, köy korucusu gazileri ziyareti sırasında duygulu anlar da yaşandı.

Merkezde bulunan ve tedavi gören gazilere, SOS Vakfı tarafından hazırlanan hediyeler sunuldu.

Bilkent Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Doç. Dr. Nilüfer Kutay Ordu Gökkaya da ziyaretin anısına Nevin Gökçek’e tablo takdim etti.

Ziyarette, Nevin Gökçek, gaziler ve hastane yönetimi ile birlikte fotoğraf çektirdi.