SOSYAL MEDYANIN YENİ FENOMENİ

Ekin Hazal Doğruyusever

Bu aralar internette sıkça dolaşan o fotoğrafı görmeyen yoktur sanırım. Rize'de, yeni doğum yapmış keçiyi sırtına alan, yavrusunu da çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyan kızın karla kaplı dik yolda evine ulaşmaya çalışırken çekilen fotoğrafı, sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekoru kırdı. Merhametini, olgunluğunu, insanlığını yüzünün her halinden anladığımız on bir yaşındaki bir kızın duygulandıran hareketi çoğumuzun beynine kazındı bile.

Köpeği Tomi’nin de hakkını yememek lazım. Ben hayvan sevgisinin eğitimle ya da belirli bir bilinçle kazanılan bir şey olduğuna oldum olası inanmamışımdır. Bu insanın mayasında olan, kendi içinde başlayıp yine kendi içinde biten vicdanına, merhametine en başta da dediğim gibi karakter yapısına dayanan bir davranış biçimidir. Kendini küçük şeylerle mutlu edebilenler, kendiyle barışık olanlaren önemlisi empati duygusu gelişmiş olan insanlara bu fotoğraf karesi eminim ki çok tanıdık gelecektir. Yaklaşık on yıldır evde beslediğim bir kedim var. Kedi demek az kalır yoldaşım zaman zaman en iyi arkadaşım. Her canlının bir vesileyle dünyaya geldiğine inanırım. Tarçın’da bana en zor zamanlarımda gelmişti. Onunla büyüdüm dersem yalan olmaz. Onun varlığı ve sevgisi bazen evde üzerinde anlaşılan tek konu olur. Evin en elektrikli, tartışmalı günlerinde bir anda herkesin sinirini tek bir hareketiyle minimuma indiriveren bir sevgidir bu. Hayat güzeldir aslında ve her şey içinde bir sebep, vesile barındırır bakmasını, görmesini bilene...

‘’Bir dükkan sahibi dükkanının vitrinine üzerinde Satılık Köpek yavruları yazan bir tabela asarken, yanında küçük bir erkek çocuğu belirdi.

"Köpek yavrularını kaça satıyorsunuz?" diye sordu.

Adam çocuğa yavruların en az 50 dolar ettiğini söyledi.

Çocuk elini cebine attı, biraz bozuk para çıkardı, dükkan sahibine bakıp "Iki dolar otuzbeş sentim var. Onlara bakabilir miyim?" dedi.

Dükkan sahibi çocuğa gülümsedi ve bir ıslık çaldı. Lady adlı bir köpek dükkanın içindeki klübesinden çıkıp onlara doğru koşmaya başladı. Arkasında beş tane küçük yün yumağı vardı. Yavrulardan biri, diğerlerinin gerisinden topallayarak geliyordu. Bu küçük çocuğun hemen dikkatini çekti.

"Bu yavrunun nesi var?"

Dükkan sahibi "Veterinerin dediğine göre, kalçasında bir kemik eksikmiş" diye yanıt verdi. "Hep böyle topallayacakmış."

Küçük çocuk hemen, "Onu almak istiyorum" dedi.

Dükkan sahibi "Sahi mi?.. O yavruyu gerçekten istiyorsan sana bedava verebilirim" dedi.

Çocuk dükkan sahibine yaklaştı ve öfkeyle "Onu bana bedava vermenizi istemiyorum. Bu yavru da diğer yavrular kadar değerli. Fiyatı neyse size ödeyeceğim. Şimdi size iki dolar otuz beş sent vereceğim, kalan parayı da ayda elli sent, elli sent ödeyeceğim!" dedi.

Dükkan sahibi "O sakat yavruyu ne yapacaksın? O hiçbir zaman diğer köpekler gibi koşup, oynayamayacak" dedi.

Küçük çocuk pantolonunun paçasını yukarı kaldırdı ve iki çelik bağla desteklenmiş eğri sol bacağını gösterdi. "Ben de pek koşamıyorum" dedi. "Bu yavrunun da kendini anlayacak birine ihtiyacı var."

Son dört aydır bacağına çelik bağ takan küçük çocuk, evinin ön kapısından içeri, kucağında yeni aldığı köpek yavrusuyla girdi. Köpeğin kalçasında bir kemik eksikti ve yavru yere bırakıldığında ciddi biçimde topallıyordu. Çocuk kendi durumundan ümitsizdi. Ama yanında yeni arkadaşıyla umutları canlanmış ve yepyeni bir çoskuyla dolmuştu.

Ertesi gün çocuk ve annesi küçük köpeğe nasıl yardım edebileceklerini öğrenmek için bir veterinere gittiler. Veteriner, çocuğa eğer her sabah yavru köpeğin bacağına masaj yapar, sonra da onu en az iki kilometre yürütürse, o zaman kalçasındaki kasların güçleneceğini, yavrunun artık acı çekmeyeceğini ve daha az topallayacağını anlattı. Yavru köpeğin yürürken rahatsızlığını inleyerek ve havlayarak belli etmesine ve çocuğun da kendi bacak bağından acı ve zorluk çekmesine karşın, programı iki ay sabırla sürdürdüler. Üçüncü ay, artık her sabah okuldan önce beş kilometre yürüyorlardı ve artık ikisi de yürürken acı duymuyordu.

Bır Cumartesi sabahı çalışmadan dönerken çalıların arasından önlerine bir kedi çıktı ve köpeği korkuttu. Tasmasından kurtulan köpek hızla caddeye seğirtti. Hızla gelen bir kamyon köpeğe yaklaşırken çocuk da caddeye fırladı, köpeğini yakalamak istedi ama yolun kenarına yuvarlandı. Geç kalmıştı. Kamyon köpeğe çarpmıştı köpeğin ağzından kan geliyordu çocuk köpeğine sarılmış ağlarken kendi bacağındaki bağın çıkmış olduğunu gördü. Kendisi için üzülecek zamanı yoktu. Hemen ayağa kalktı, köpeğini kucağına aldı ve eve doğru yola koyuldu. Köpek küçük küçük havlayarak çocuğa umut veriyor ve onun heyecan içinde elinden geldiğince hızlı koşmasına neden oluyordu.

Annesi onu ve acı çeken köpeğini hemen hayvan hastanesine götürdü. Anne oğul merak içinde köpeğin ameliyatı atlatıp atlatmadığını öğrenmek için beklerken çocuk hem de çelik bağları gevşemişken şimdi nasıl olup da hızlı hızlı yürüyebildiğini ve koşabildiğini sordu. Annesi şöyle dedi: "Sende osteomiyelit vardı. Bu bir kemik hastalığıdır. Bu hastalık bacağını zayıflattı ve sakat bıraktı, bu nedenle de topallıyor ve acı çekiyordun. Bacağındaki çelik bağ destek içindi. Eğer acıya ve saatlerce sürecek tedavilere dayanmaya razı olsaydın, bu geçecekti. İlaçlara iyi cevap verdin, ama fizik tedaviye her zaman karşı koydun. Baban ve ben ne yapacağımızı bilemiyorduk. Doktorlar bize bacağını yitirmek üzere olduğunu söylediler. Sonra eve köpek yavrusunu getirdin. Sanki onun gereksinmelerini anlıyor gibiydin. Sen ona yardım ederken aslında büyümek ve güçlenmek için kendine yardım ediyordun."

Tam bu sırada ameliyathanenin kapısı ağır ağır açıldı. Veteriner yüzünde bir gülümsemeyle dışarı çıktı. "Köpeğiniz iyileşecek" dedi. Çocuk insanın verirken, aslında aldığını öğrendi. Vermek almaktan daha kutsaldı.