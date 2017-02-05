Söz de Karar da Milletin

Metin Gündoğdu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’nun Onursal Başkanlığını ve AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu’nun Genel Başkanlığını yürüttüğü Yerli Düşünce Derneği Anayasa referandumu için “Evet” kampanyası başlattı.

Yerli Düşünce Derneği'nin ve Dergisinin faaliyete başlamasının 3. yılı dolayısıyla düzenlenen programa Türkmen Onur, Halil Özsoy, Süleyman Kalaycı, Emir Kuşdemir, Osman Sınav, Azerin gibi isimlerin yanı sıra Türkiye’de okuyan yabancı öğrenciler, STK temsilcileri, bürokratlar ve iş adamları katıldı. Programda konuşanCumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Genel Başkanı Yalçın Topçu “Gelecek olan Cumhurbaşkanlığı sistemi ile bir köşede yatıp koalisyon bekleme devri sona erecek.” dedi.

Millet Seçecek Millet Hesap Soracak

Yalçın Topçu "Önümüze gelecek sandıkta biz bir partiyi, onun yönetim anlayışını, şeklini değil, hükümet sistemini değiştireceğiz. Sandığa gittiğimiz zaman şunu oylayacağız. Artık egemenlik milletindir. Egemen olan millettir, devlet millete halimdir. Sandığa gittiğimiz zaman biz tek devleti, tek milleti, tek vatanı, tek bayrağı garanti altına alıyoruz. Seçimden sonra herkesin yönetici olamayacağını, hükümet kuramayacağını ve başkanlık sistemiyle birlikte herkesle uzlaşabilen insanların seçileceğini belirten Yalçın Topçu, "Bu sistem güçlü insanlar çıkartacak, iktidar güçlü olacak ve millete hesap verecek. Bundan sonra seçilecekler milletin yüzde ellisinden bir fazlasının oyunu alarak seçilmeleri mümkün olacak. Öyle bir yerlere yatıp, koalisyonlar beklemek, 'oradan bir şey çıkar, biz de bir şey oluruz' devri bitmiş olacak. Güçlü iktidarlar kurulacak ve o iktidarlar beş yıl sonra millete sandıkta hesap verecek. Aynı zamanda da güçlü bir meclis olacağı için yasama organına da hesap vermiş olacak." dedi.

“Yerli Düşünce Evet Diyecek”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu "Kutuplaşmalardan bahsediliyor. Biz buna Yerli Düşünce olarak kulak asmış değiliz. Evet toplumu birileri kutuplaştırdı. FETÖ terör örgütü kutuplaştırdı, bölücü terör örgütü kutuplaştırdı. Terör örgütlerinin arkasında duranlar kutuplaştırdı. Yerli düşünce olarak, tavrımız ve yerimiz her zaman olduğu gibi devletin ve milletin yanında. Yerli düşünce mensupları olarak referandumda 'evet', milletin egemenliği için 'evet' diyeceğiz. Tek millet için, tek bayrak için üniter yapımızın devamı için 'evet' diyeceğiz.”

İlk 4 Madde ve Rejim Tartışılmıyor

Birilerinin rejim üzerinden algı yönetimi yapmaya çalıştığını, ama rejimi, anayasanın ilk dört maddesini tartışmadıklarını kaydeden Yalçın Topçu, "Bu ülkenin ismi Türkiye Cumhuriyeti Devleti, vatanın ismi de Türkiye'dir. Bu vatanda yaşayan Türk'ün, Kürt'ün, Laz'ın, Çerkez'in adı büyük Türk milletidir. Bu milletin bayrağı ay yıldızlı al bayraktır. Bunu kimsenin tartıştığı yok. Yapılacak iş milletin doğrudan iradesiyle iktidarı belirlemektir. Yedi düvel değil, yetmiş yedi düvel el ele vermiş, tıpkı Abdülhamid Han Hazretlerinin yaptığı gibi Sayın Cumhurbaşkanı üzerinden bizi diz çökertmeye çalışıyorlar. Çökmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Öleceksek adam gibi öleceğiz.

Medeniyet coğrafyamızda harita belirlemek isteyenler bilsin ki bizler bu coğrafyalarda da olacağız ve harita belirlemeye çalıştıkları masalarda da olacağız ve öleceksek adam gibi öleceğiz.Elin adamları Cumhurbaşkanımızın yakasını paçası yırtmaya çalışırken, onu asla yalnız bırakmayacağız. Bırakmadık bırakmayacağız." dedi.

Topçu, 15 Temmuz'dan sonraki duruşundan ve başkanlık sistemi sürecindeki tutumundan dolayı MHP lideri Devlet Bahçeli'yi takdir ettiklerini bildirdi.

AK Parti Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Başkanı Metin Gündoğdu da yerli düşüncenin kimliğini ortaya koymaya çalıştıklarını ve yerli düşüncenin milli tarih şuuru olduğunu ifade etti.

Gündoğdu, Yerli Düşünce olarak başkanlık sistemine "Evet" dediklerini ve sosyal medya üzerinden "Evet" kampanyası açtıklarını belirtti.