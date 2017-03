Speaker National Assembly visits Konya, meets with Governor, visits Mevlana Rumi Mausoleum

Abdul Akbar

Şu anda beraberindeki bir parlamenterler heyetiyle Türkiye'yi ziyaret etmekte olan Pakistan Milli Meclis Başkanı Sardar Ayaz Sadiq bugün Konya'yı ziyaret etti. Pakistan parlamenterler heyeti Milli Meclis üyeleri Sayın Muhammad Parvez Malik, Sayın Shagufta Jumani, Sayın Seema Mohiuddeen Jameeli, Sayın Tahira Aurangzeb, Sayın Shaista Pervez Malik, Sayın Mujahid Ali, Syed Amir Ali Shah Jamote ve Sheikh Salahuddin'den oluşmaktaydı. Pakistan’ın Türkiye Büyükelçisi Sayın Sohail Mahmood da heyete eşlik etti.

Konya Valisi Sayın Yakup Canpolat Meclis Başkanı Ayaz Sadiq'i karşıladı ve Pakistan-Türkiye bağlarını geliştirmek için görüş alışverişinde bulundu. Tarımsal üretim, tarım makineleri, gıda işleme ve savunma sanayisi bakımından üstün olan Konya ili ile ekonomik işbirliğini arttırmak üzerine özel bir şekilde vurguda bulundular.

Meclis Başkanı Valilikteki Şeref Defterini imzaladı. Yerel medyayla yaptığı etkileşim sırasında, Pakistan ve Türkiye arasındaki kardeşçe ilişkilerin çok özel olduğunu belirtti. Kendisi Pakistan-Türkiye Dostluk Grubunun Pakistan Parlamentosundaki en büyük parlamenterler grubu olduğunu ve grubun iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerini daha da geliştirmek için sıkı bir biçimde çalıştığını söyledi. Meclis Başkanı Ayaz Sadiq Konya'nın Müslüman dünyasının büyük sufi hocası olan ve Pakistan'ın milli şairi Allama Muhammed İkbal'in de ruhani ustası olarak değerlendirilen Mevlana Celaleddin Rumi nedeniyle tüm Pakistanlıların kalbinde özel bir yeri olduğunu belirtti. Daha sonra Konya Valisi ziyaret eden heyetin onuruna bir öğlen yemeğine ev sahipliği yaptı.

Bunun daha öncesinde, AK Parti Konya Milletvekili Sayın Hüsnüye Erdoğan ve Konya Vali Yardımcısı Pakistan heyetini Konya tren istasyonunda karşılamıştı. Meclis Başkanı Ayaz Sadiq ve ona eşlik eden heyet büyük Sufi hocası Mevlana Celaleddin Rumi'nin müzesini ve mezarını ziyaret ettiler. Kendisi burada namaz kıldı. Kendileri sonra müzenin içerisinde gerçekleştirilen özel "Sema Gösterisini" izlediler. Pakistan heyeti Celaleddin Rumi mozolesi bileşkesi içerisindeki Allama Muhammed İkbal'in sembolik mezar taşını ziyaret etti. Konya'nın Multan'la kardeş şehir olduğundan da bahsedilebilir.

Speaker National Assembly visits Konya, meets with Governor, visits Mevlana Rumi Mausoleum

Speaker of the National Assembly of Pakistan, Sardar Ayaz Sadiq, who is currently visiting Turkey along with a Parliamentary delegation visited Konya today. The Pakistan Parliamentary delegation consisted of Members National Assembly Mr. Muhammad Parvez Malik, Ms. Shagufta Jumani, Ms. Seema Mohiuddeen Jameeli, Ms. Tahira Aurangzeb, Ms. Shaista Pervez Malik, Mr. Mujahid Ali, Syed Amir Ali Shah Jamote, and Sheikh Salahuddin. Pakistan’s Ambassador to Turkey Mr. Sohail Mahmood also accompanied the delegation.

Governor Konya Mr. Yakup Janpolat received Speaker Ayaz Sadiq and exchanged views on promoting Pakistan-Turkey ties. Special emphasis was laid on enhancing economic collaboration with the province of Konya, which excels in agricultural production, agricultural machinery, food processing, and defence industry.

Speaker signed the Honor Book in the Governorship. During interaction with the local media, he remarked that brotherly relations between Pakistan and Turkey are of special nature. He said Pakistan-Turkey Friendship Group is the largest parliamentary group in Pakistan Parliament and the group is working hard to further develop brotherly ties between the two countries. Speaker Ayaz Sadiq said that Konya has a special place in the hearts of all Pakistanis because of Mevlana Jalaluddin Rumi, a great sufi saint of the Muslim world, who was also considered as spiritual master of Pakistan’s national poet Allama Muhammad Iqbal. Governor Konya later hosted a luncheon in honor of the visiting delegation.



Earlier, AK Party Member of Parliament from Konya, Ms Hüsnüye Erdoğan and Deputy Governor Konya welcomed Pakistan delegation at Konya train station. Speaker Ayaz Sadiq and accompanying delegation visited the museum and tomb of great sufi saint Mevlana Jalaluddin Rumi. He offered prayers. They later witnessed special ‘Sema Ceremony’ which was performed inside the museum. Pakistan delegation visited the symbolic grave-stone of Allama Muhammad Iqbal in the compound of Jalaluddin Rumi’s mausoleum. It may be mentioned that Konya is also sister city of Multan.