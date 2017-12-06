Spor sayfalarında en çok konuşulan futbolcular belli oldu

Süper Ligin 14. Haftası geride kalırken, Medya Takip Ajansı Interpress’in yapmış olduğu araştırmaya göre geçtiğimiz ay medyada en fazla konuşulan futbolcunun Cenk Tosun olduğu belirlendi. Özellikle Şampiyonlar Liginde oynadığı futbol ve attığı gollerle dikkat çeken Beşiktaş’ın milli golcüsü ile ilgili yazılı basın ve internete 13 bin 926 haber yansıdığı tespit edildi. İkinci sırada yine bir başka Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca yer alırken Siyah Beyazlı takımın Brezilyalı yıldızı ile ilgili geçen ay medyada 11 bin 282 haber çıktığı belirlendi. Beşiktaş’ın Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel geçtiğimiz ayın en fazla konuşulan futbolcular listesinde üçüncü sırada yer alırken başarılı forvet ile ilgili medyada 10 bin 824 haber yer aldığı tespit edildi.
İlk 10 futbolcunun 6’sı Beşiktaşlı
Geçtiğimiz ayın en çok konuşulan futbolcularından biri de Galatasaray’ın golcüsü Bafétimbi Gomis olurken ligde gol krallığında zirvede yer alan futbolcu hakkında medyaya 10 bin 476 haber yansıdığı görüldü. Listenin beşinci sırasında bir başka Beşiktaşlı yıldız Ricardo Quaresma yer alırken Portekizli futbolcu ile alakalı geçen ay medyada 10 bin 305 haber çıktığı belirlendi. Medyada en çok haberi çıkan futbolcuların yer aldığı listede Beşiktaş defansının sigortası olan dünyaca ünlü futbolcu Pepe ile ilgili ise 9 bin 989 haber çıktığı saptandı. Fenerbahçe’de göstermiş olduğu performansla öne çıkan Mathieu Valbuena hakkında 8 bin 541 haber çıkarken, zaman zaman çok eleştirilse de takımın vazgeçilmez oyuncularının başında gelen Dusco Tosic ile alakalı da medyada 8 bin 2 haber yer aldığı tespit edildi. Fenerbahçe’nin forvet oyuncusu Vincent Janssen hakkında 7 bin 914 haber çıkarken, Trabzonspor’un kaptanı ve aynı zamanda tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz ile ilgili de medyaya 7 bin 341 haber yansıdığı belirlendi.
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