Spor sayfalarında en çok konuşulan futbolcular belli oldu

İrem Subaşı / Editör

Süper Lig in 14. Haftası geride kalırken, Medya Takip Ajansı Interpress’in yapmış olduğu araştırmaya göre geçtiğimiz ay medyada en fazla konuşulan futbolcu nun Cenk Tosun olduğu belirlendi. Özellikle Şampiyonlar Liginde oynadığı futbol ve attığı gollerle dikkat çeken Beşiktaş’ın milli golcüsü ile ilgili yazılı basın ve internete 13 bin 926 haber yansıdığı tespit edildi. İkinci sırada yine bir başka Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca yer alırken Siyah Beyazlı takımın Brezilyalı yıldızı ile ilgili geçen ay medyada 11 bin 282 haber çıktığı belirlendi. Beşiktaş’ın Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel geçtiğimiz ayın en fazla konuşulan futbolcular listesinde üçüncü sırada yer alırken başarılı forvet ile ilgili medyada 10 bin 824 haber yer aldığı tespit edildi.

İlk 10 futbolcunun 6’sı Beşiktaşlı