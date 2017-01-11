Stanford Üniversitesi’nde Dünya İkincisi Olan Türk Mobil Sağlık Girişimi 3.5 Milyon TL Değerleme İle Yatırım Aldı

İlhan Cantürk

2015 yılından bu yana; dünya nüfusundaki değişim trendleri, ortalama yaşam süresindeki artış ve uzun yaşayan insanların sağlıklı kalma sırları üzerinde yapılan bilimsel araştırmaları inceleyen Fatih Çelebi, Berk Yılmaz ve Ali Murat Ceylan, Longi - Sağlıklı Yaşam Koçu uygulamasının iOS ve Android versiyonlarını Türkçe ve İngilizce olarak piyasaya sürdü.

Geleceğin teknolojisi olarak nitelendirilen sanal asistan teknolojisinin dijital sağlık alanında Türkiye’deki ilk örneği olan Longi, kullanıcıları ile diledikleri zaman bir chatbot vasıtasıyla konuşarak onlara hayat tarzlarına uygun beslenme ipuçları, fiziksel aktivite programları ve zihin egzersizleri öneriyor. Tüm yaş gruplarına özel bireysel ve bütüncül sağlık çözümleri sunan Longi, gün içerisinde sorduğu sorulara aldığı geri bildirimler ve topladığı sağlık verileri bazında önerilerini geliştiriyor.

Uzayan insan ömrünü daha keyifli hale getirmeyi amaçlayan Longi, kullanıcılarına sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak için adeta bir mobil yardımcı rolünü üstleniyor. Sanal asistan teknolojisiyle interaktif ve akıllı bir platform olarak öne çıkan Longi, doktorlardan oluşan danışma kurulunun tavsiyelerini kullanıcılarının hizmetine sunuyor.

Longi Kurucu Ortağı ve Teknoloji Direktörü Ali Murat Ceylan “Hali hazırda Apple Health ve Google Fit entegrasyonu ile kullanıcılarımızın sağlık verilerini çift yönlü senkronizasyon ile uygulamaya çekiyoruz. Gerek kullanıcı verileri ve geri bildirimleri üzerinden öğrenimlerimiz, gerekse uzmanlarla yaptığımız birebir çalışmalar neticesinde önümüzdeki günlerde Longi çok daha gelişmiş bir sürümüyle kullanıcılarımızın karşısına çıkacak. Ayrıca 2017’nin ilk aylarında devreye almak üzere planladığımız bir çok giyilebilir teknolojiyle entegrasyon üzerinde de çalışmalarımız sürüyor.” dedi.

Dünyadaki büyük demografik dönüşüme hitap eden sayılı global startup arasında olan Longi, bütüncül yaklaşımı ile uzayan hayat süresini sağlıkla sürdüren bilinçli bireylerin mobil buluşma mekanı olma yolunda ilerliyor.

Daha hazırlık aşamasında bir çok uluslararası marka ve organizasyonun dikkatini çeken Longi, Stanford Üniversitesi Uzun Yaşam Enstitüsü’nün her sene düzenlediği ve uzun yaşam alanında çalışan start-upların katıldığı iş modeli tasarım yarışmasında dünya ikincisi ve yine Amerika’da Berkeley Üniversitesi’nin Global Sosyal Girişimcilik Yarışması’nda bölgesel yarı finalist oldu.

3.5 Milyon Değerleme İle Yatırım Aldılar

Fatih Mustafa Çelebi, Berk Yılmaz ve Ali Murat Ceylan tarafından kurulan Longi kısa bir süre önce StartersHub ve melek yatırımcılar Ebru Dorman, Tülin Karabük ve Alper Akcan’dan 3,5 Milyon TL değerleme ile tohum yatırım aldı.

Türkiye’de hızla üye kazanmaya devam eden Longi, uluslararası pazarda ciddi bir aktör olma hedefi doğrultusunda yeni yatırım görüşmelerine devam ediyor.

Şirket halihazırda büyümekte olduğu Türkiye pazarı ile beraber İngiltere, Avustralya, Güney Afrika ve ABD gibi İngilizce konuşan coğrafyaları hedefliyor.

Bir Ayda 10,000 İndirme

Longi mobil uygulama mağazalarında yerini aldığı geçtiğimiz bir aylık kısa sürede 10,000 üyeye ulaştı.

Longi’nin doktor ve uzmanlardan oluşan profesyonel danışman kurulu tarafından yaratılmış fiziksel ve zihinsel egzersiz programlarının basit kurgusu ve gelecekteki sağlık problemlerini önlemeye yönelik yöntemlerinin bu hızlı büyüme üzerinde büyük etkisi olduğunu düşünen Longi Kurucu Ortağı ve Ürün Direktörü Berk Yılmaz “Longi’de önerilen kişisel beslenme programlarının, zihinsel ve fiziksel egzersizlerin doktorlar ve uzmanlar tarafından üretilen önleyici sağlık programları olması, bizi piyasada olan diğer uygulamalardan farklı bir noktada konumlandırıyor. Beslenme konusunda İngiltere’den beslenme uzmanlarıyla ve şeflerle çalışıyoruz. Zihin egzersizleri konusunda Türkiye’nin önde gelen üniversiteleriyle bilişsel yetiye yönelik oyunlar ve testler üretiyoruz.” şeklinde konuştu.

Kurucu Ortak ve Pazarlama - Finans Direktörü Fatih Çelebi ise “Kullanıcılarımız uygulamanın ölçüm özelliklerini çok seviyor. Gün içerisinde Longi’ye girip defalarca nabzını ölçen, kendilerine özel önerilen fiziksel ve zihinsel programlarını düzenli olarak tamamlayıp, puanlarını yakından takip eden çok sayıda Longi üyesi var. Bunun dışında uzun süredir üzerinde çalıştığımız; beslenmeden, meditasyona iyi yaşama sanatına dair farklı konularla ilgili en güncel bilgileri derlediğimiz “Keşfet” sayfalarımız kullanıcılarımızın en çok ziyaret ettiği özelliklerimiz arasında.” diye ekledi.