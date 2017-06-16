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STEM konusunda Eğitimci Eğitiminin ilk ayağı Mamak'ta başladı

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STEM konusunda Eğitimci Eğitiminin ilk ayağı Mamak'ta başladı
Mamak Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı, Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’nde teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi amaçlayan, bilim, teknoloji, mühendislik, matematik (STEM) projesi hayata geçti.

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Strawbees ve Pronova firmaları ile işbirliği içerisinde yapılan bu özel çalışma, Amerika’dan STEM Müfredat ve İçerik Geliştirme Uzmanı Lindsay Balfour ve İsveç’ten Strawbees firmasından STEM Ürün Geliştirme Uzmanı Kristofer Hagbard tarafından öğretmenlere tanıtıldı. 5 gün süren program sonunda ilçedeki okullardan seçilmiş 35 öğretmene sertifikaları takdim edildi. 

Gökbilim Merkezin’de bir ilk

STEM konusunda Eğitimci Eğitiminin ilk ayağının Mamak’ta başlatıldığını ifade eden Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi GüneyBugün adını tahmin bile edemeyeceğimiz, çok farklı meslekler ortaya çıkmakta ve her geçen gün yenileri eklenmektedir. Eğitim sistemimizin bel kemiği olan öğretmenlerimiz bizi bekleyen bu geleceğe uyum sağlayacak öğrencileri yetiştirecek donanıma sahip olmalıdır. Bu eğitim çerçevesinde öğretmenlerimiz hem STEM yaklaşımını anlamaya çalışacak hem de  uygulamalarını birebir gerçekleştireceklerdir. Böylece Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü STEM Eğitimi yaklaşımına gerçek anlamda ilk adımı atmış bulunuyor.  Mamak’ımıza kazandırdığı Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi ile Türkiye’de ilklere imza atmamızı sağlayan ve eğitimin her alanında desteklerini esirgemeyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’e teşekkür ediyorum” dedi.  

Robotların yapamayacakları işleri yapan öğrenciler yetiştirmeliyiz

Teknoloji çağı olan 21. yüzyılda teknolojinin gelişimiyle endüstrinin,  pazarlamanın ve insan hayatlarının hızla değiştiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Bizler robotları programlamanın da ötesinde robotların yapamayacakları işleri yapan öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemeliyiz. Bu hedefler doğrultusunda geleceğimize yön verebiliriz. STEM projesi ile bu adımında Mamak’ta atılması ayrı bir gurur kaynağıdır” dedi.

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