Stratejik Hastane Yönetimi Diplomalı Eğitim Programı

Özden İnce / Yaşam Koçu

Ankara Sağlık Kuruluşları Derneği ile Hospitalmanager dergisinin ortaklaşa düzenlediği Stratejik Hastane Yönetimi Diplomalı Eğitim Programını sizlerle paylaşıyorum. Günümüzde son derece tercih edilir hale gelen sağlık kuruluşları yönetimi ile ilgili diploma programları, bir süre sonra zorunlu hale gelecek ve bu alanda kariyer yapmak isteyenler için, Yurtdışındaki alanında marka olmuş okullar tarafından verilen diploma programlarından bu tür eğitimleri almış olmanın işlevsel olacağı net. Bu programının detaylarını birlikte inceleyelim.

Stratejik Hastane Yönetimi Diploma Programı, City of LondonCollege tarafından akredite edilmiş bir program olarak bu kurumun işbirliği ile ARTE Akademi tarafından gerçekleştirilmektedir. Ankara’da dört hafta sonunda tamamlanacak program alanında üne sahip eğitmenler tarafından gerçekleştirilecek olup program sonunda katılımcılara tüm dünyada geçerliliği olan City of LondonCollege diploması verilecektir. Programa halen sağlık kuruluşlarında idari, tıbbi ya da hemşirelik alanlarında çalışan profesyoneller ve diğer hastane yöneticiliği kariyeri düşünen kişiler katılabilecektir. Program 4-26 Mart 2017 tarihlerinde dört hafta sonunda; Cumartesi günleri 14:00-18:00, Pazar günleri 12:00-16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Eğitim Ücreti 1.800,-TL + KDV (kredi kartına 6 taksit yapılacaktır)

Eğitim Lokasyonu Wyndham Otel, Söğütözü, Ankara (Armada AVM Arkası) Tel: 312 219 0303

Kayıt İçin uhs eğitim hizmetleri, Kuleli Sokak no:57-1 GOP, Ankara Tel: 312 446 91 14

Sağlıkla alanında çalışan, öğrenci olan, sağlık kuruluşlarında yönetici olarak çalışan, ya da bu alanda kariyer hedefleyen herkes için tercih sonucu efektif olacak bu programa katılımlarınızı bekliyoruz.