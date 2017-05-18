STRESS TOPU...musunuz?

Günseli Rumelioglu / Çevre Mühendisi

Gündem başlığı Anneler Günü olunca akan sular duruluyor , galiba! Ne dersiniz..?!

Zira Anneler her şart ve koşulda çocuklarını düşünmek, onların sağlıklarına, barınma, yeme içme, eğitim ve spor faaliyetlerine özen göstermek durumundalar. Hele ki; down sendromu yada zihinsel özür taşıyan bir evlatları varsa çok daha fazla ilgili ve şevkatli olmak zorundalar.

Tabii, bütün bu kalpten vericilik yüksek özveri, sabır, metanet ve aklı selim içeriyor, kim ne derse desin.

Evin ekonomisini ayarlamak yada günlük alışveriş dengesini tutturmakta Annelerin en öncelikli davranış modeli gibi.

Mayıs 2017 Anneler Günü , Tüm Annelere ve Şehit Analarına Kutlu Olsun.

Ükemizde ve Avrupa Birliği dahil olmak üzere artan nüfusa göre istihdam sağlanması son verilere göre zorlaşmıştır.

Hele ki; Ülkemizde genç nüfusla bir zamanlar öğünürken, yeterli iş olanağının devlet ve özel sektör tarafından yaratılamaması nedeniyle gençliğimiz büsbütün iş kaygısıyla ve aldıkları eğitimin hakkını verememekle moral ve maddi olarak yıkım içerisindedirler.

Bir ikinci konu Ülkelerin kendi milli kaynakları vardır. Bunlar yerüstü, yeraltı madenleri olabileceği gibi, güneş, rüzgar, su gibi doğal kaynakları olabilir.

Birçok ülke kendi coğrafi konumuna göre bu doğal kaynakları kullanma yoluna başvurmakta ve bu konularda teknoloji geliştirmektedir.

Siyasetin çok etkin olarak ülkeleri ve insanları yönettiği günümüzde bilim ve teknolojinin geliştirilmesi her ülkenin halkının mutluluğu ve refahı için kendi yararınadır.

Üstelik gençlerin eğitim aldıkları fen, sosyal ve bilişim bilimlerinde üstün yeteneklerini sergilemeleri için yeterli olanak ve laboratuvarların üniversitelerce oluşturulması da çok çok önem arzetmektedir.

Zira devlete ve ailelere verdikleri katkının geri dönebilmesi için , eğitilmiş zihinlerin mutlaka bunu görsel planda gerçeğe ve teknik olasılıklı maddeye ve orijinal bir teknolojiye dönüştürmeleri gerekir.

Ülkeler birbirine teknoloji transfer ederken, aynı zamanda beyin göçü dediğimiz durum gerçekleşmekte ve olanakları çok daha iyi olan yada eğitilmiş beyinlere gelişmiş laboratuvar imkanları sağlayan ülkeler bu durumda ön plana çıkmaktadırlar.

21. yüzyıla doğru yol alırken ülkelerin sınırları açılmakta ve gençler bütün dünyayı dolaşmak aynı zamanda farklı kültürleri deneyimlemekte istemektedirler.

Başlığı atarken üzülerek söylemek zorundayım ki; toplumlarda siyasilerin yanlış politikaları yada ulusal değerlerin yeterli çaba ile korunamaması sebebiyle bir stres atmosferi oluştuğu görülmektedir.

Bunu yakın görüştüğümüz kişilerde yada aynı mahallede üstelik aynı binada yaşayan insanların mega kentler projeleriyle çok kalabalıklaşan ve ortak kullanılmakta olan çevre alanlarının şartlarının zorlaşması, üstelik ağaçların kesilerek doğadan uzaklaşılması ve yeterli çöp, su, temiz hava gibi sosyal devlet olanaklarına ulaşılamaması sebebiyle, çok daha çarpıcı bir şekilde yaşamakta ve gözlemlemekteyiz.

Stres Topu olmamak için hafta sonları park ve bahçelere, deniz ve orman havasına ulaşmak isteyen kent insanlarımız gerçekten çok haklılar.

Vede gelişmiş, aydınlanmış insan olabilmek için sosyal ve kültürel bağların korunması gerektiğini çok iyi bilenler, hiç bir şeyin ucundan tutamamak gibi bir korku deryasına da son sürat dalmaktalar. Ha ne dersiniz.?!