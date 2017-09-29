Şu Basına Acıyorum!

Eyüphan Kaya

Malum Irak Kürdistan bölgesel yönetimi bağımsızlık talebiyle bir Referandum yaptı, dünyanın en masum bir faaliyeti olsa gerek, bu konuda vatandaşlarının reyini anlama adına yapılan bu referandum %72 katılım oranı ve %93 evetle sonuçlandı.

İlginçtir birileri kıyamet kopardı, vay efendim nasıl böyle bir şey yapılabilir diye.

Bu sabah gazete manşetlerine baktım aman Allah’ım öyle ucuz başlıklar gördüm ki ele almak durumunda kaldım.

Milliyet: Askeri seçenek masada,

Yeni Şafak: İsrail’in bayrağı sizi kurtaramaz,

Güneş gazetesi:Ekmek bile bulamayacaklar,

Türkiye gazetesi:Berzani’nin yaptığı ihanet,

Akit gazetesi:İsrail destekledi, PKK kutladı,

Diriliş postası: İsrail gelsin sizi kurtarsın,

Takvim: Çifte bayrak operasyonu,

Yeni çağ: İsrail bayrağı sizi kurtaramaz,

Milat: Ortak mesaj,

Yeni Asya: Kutlamalarda İsrail bayrağı,

Bu başlıklara bakınca basının nasıl da habbeyi kubbe yaptığını bir kez daha anladım.

Yıllar yılı nasıl ki Doğu Güney Doğuda olup bitenleri tek taraflı anlatarak Anadolu insanını yanıltıp, Kürtleri potansiyel suçlu hale getirdilerse bu gün de aynı senaryoyu Berzani üzerinde yapıyorlar.

JİTEM’in ürettiği bir örgüt olan PKK devletin AK Parti hükümetiyle kendine gelmesi sonucu taraftar kaybederek yalnızlaştığı bu dönemde yeni sanal düşmanlar üreterek yine Kürt kavramı üzerinde korku ve kaosa işaret edip, ucuz siyasetin önünü açmak isteyenler var.

İran’ın İsrail’e karşı meydan okumaları gibi, geçende İran “İsrail’i yok ederiz yerle bir ederiz” deyince bir Müslüman kardeşim dedi ki acaba bu defa hangi İslam ülkesine saldıracak?

İsrail ve PKK güçlerini Berzani ile yan yana getirmek doğru bir şey değildir Berzani yönetimi Kürt kültürünü yaşatıp, hasbelkader dinine bağlı muhafazakar bir sistemi hayata geçirmek istiyor, bunu gayri meşru İsrail ile tanrı tanımaz PKK ile yan yana zikretmek insanlığa ihanettir.

Sözüm ona güya damgalayıp, vurmak için bir alt yapı hazırlıyorlar.Vay efendin İsrail bayrakları ile referandum başarısı kutlanıyormuş, belki o kutlamayı yapanlar da Kürdistan’daki Yahudilerdir, olamaz mı yani, hep aynı bayrağı göstererek pürovakatif haber yapıyorlar.

İsrail niye Kürdistan’ı kurtarsın? İsrail yalnızlaşınca sözüm ona Kürdistan’a destek verip kendini adamdan sayıyor, ama kabahatleri bununla kapatılmayacak kadar büyüktür.

Aç kalacaklar ifadesi de modern belaların başında gelen ambargoyu anımsatıyor, ama ambargoyu hak edecek, gerektirecek bir durum ortada yok.

Çifte bayrakla ortak mesaja bak, gelmiş Irak ordusunun birkaç askeri Irak’ın Kürdistan sınırında boy gösteriyor; demezler mi sen Irak’ı o ağır silahlarla birlikte niye bir kaç bin DAİŞ militanına bırakıp kaçtın?

Ayıp ayıp milleti oyuna getirmeyin, bu halkın duygularıyla da oynamayın. Askeri seçenek falan da yok, herkes bilsin.

İç ve dış düşmanların bir hedefi var; 2019 seçimlerinde Erdoğan’ı düşürmek ama yine başaramayacaklar, Kürtler Erdoğan’ı eleştirebilir ama onun önderliğindeki rahatlığı ve huzuru unutmazlar, onu başkasına da yedirmezler bu böyle biline.

Allah sonumuzu hayreylesin, düşmanın şerrinden korusun.