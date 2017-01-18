Şu cahil aydınlara bak!

Eyüphan Kaya

Geçen akşam bir televizyon programını izledim, Ortadoğu’nun durumu, Türkiye’nin hali ABD’nin Trump liderliğindeki politikası tartışılıyor.

Biri diyor ki ABD artık vekalet savaşı yapmayacakmış, bir müdahalede bulunursa bizzat müdahale edecek. Ama bu şu anlama gelmiyor ki harita üzerindeki uyduruk Kürt haritasından vazgeçecektir.

Bu konu “Canan Barlas’la gündem” adlı programında konuşuluyor.

Ben yıllarca Canan Barlas’ın yönetimindeki bir site olan Haber x’te köşe yazarlığı yaptım. Defalarca dedim ki Canan Hanım hem Kürt hem de Haber x yazarlarından dört konuk programınıza alın hem haber x sitesi gündeme gelmiş oluyor, ham de Kürt sorununu Kürtlerin dilinden Türkiye duyurmuş olursunuz.

Adamın biri diyor ki, Türkiye o Kürt devletine müsaade etmez ne kadar acemice bir piyasa ezberiyle konuşuyor. Senin Kürde olan hıncın nerden geliyor? Bu ifadeleri kullanırken hiç Kürt vatandaşlarınızdan da utanmıyor musun? Yeminle söylüyorum eğer Ak Parti politikaları sonucu devlet Kürt vatandaşlarıyla selamlamasaydı bu ülke çoktan bölünmüştü. Çünkü devletleri ayakta tutan en efsunlu ruh adalettir.

PKK tanrıtanımaz bir örgüt ve halk ile bütünleşmeyi başaramadığı halde bu kadar yaşadı neden mi çünkü dünün devleti PKK’den daha zalimdi de ondan.

PKK’nin kopyası konumunda olan YPG Suriye’de bir bölge kapmaya çalışıyor, bu cahil aydınlarımız da oluşacak Kürt devletine müsaade edemeyiz diyor. Yahu Suriye’de Kürtlere kan kusturan uluslararası desteğe sahip bir suç örgütüne sen niye Kürt diye telaffuz ediyorsun?

Behey insafsız herif sen Kürt devletini kurmaya müsaade edemeyiz derken hiç Kürt vatandaşlarından utanmıyor musun? Konuklardan biri demiyor ki arkadaş senin Kürtlere bu husumetin nerden geliyor? Sebebini açıklayabilir misiniz?

Milyonlarca Kürt vatandaşlarının moralini neden bozmak istiyorsun? Hem kim demiş ki senin gücün buna yeter? Efendi Kürt vatandaşlarımızın duygularıyla oynayıp vatandaşlarımızın huzurunu bozmayın derim.

Yoksa PKK süreci tamamlandı diye yine Kürde üstten bakma dönemi mi geldi?

Kürtlerin Türklere bir minneti yok, bir kısım Jön Türklerin Kürtlere yaptığı ihanet var. Hala utanmadan Şeyh Said’in ihanet hikayeleriyle birbirini aldatanlar var.

Eğer Türkiye cumhuriyeti medeni bir devlet olacaksa eninde sonunda Kürt vatandaşlarından özür dileyecek, tıpkı Dersim’lilerden özür dilediği gibi.

Alem bilsin ki Kürtlerin 1921 Anayasasıyla bir sorunu yoktu, alem-kalem edip meclisi feshettiler, oluşan yeni meclisin çıkardığı 1924 anayasasıyla Din ve dil bir kenara atıldı, ki bu Anadolu insanına yapılan en büyük zulümdü, sen hala Atatürk Türkiye’sinin genelde Anadolu’da, özelde Kürdistan bölgesinde yapılan zulümleri dile getirmekten korkacaksın, senin yedi hikayen varsa altısı Kürtler üzerinde olacak yazık ki ne yazık!

Kürtlerin hiç iyi bir özelliği yoksa da şu özellikleri var; birilerinin üzerine saldırmamışlar tam tersine hep saldırıya uğramışlar.

*Saddam sadırdı sonu ne oldu?

*Beşar Kürtlere kimlik vermemişti bir gecede hem onlara kimlik verdi, hem de ayarlaya bildiği Baas ruhlu YPG ile anlaştı, asker olarak kullanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Kürtlerin derdini nispeten anladı, ama onu da düşman hazmetmedi.

Kardeşim Kürtlerle ilgili nihai çözüm şudur; Irak Kürtleri devletleşecek, İran ve Suriye Kürtleri otonum veya federatif bir yapıya kavuşacak, Türkiye Kürtleri ise Anayasal düzeyde hak ve özgürlüklerini vereceksiniz kendini ülkesinin her yerinde birinci sınıf vatandaş olarak hissedebilecek.

O zaman bu sorunu çözmüş olacağız. Tabi bu planın içinde, kenarında, önünde, arkasında PKK/YPG olamaz, çünkü bunlar dışarıdan kurulan ve kullanılan örgütlerdir.

Bunu da çözüm sürecine taş koymakla ortaya koydu. Dolayısıyla bu yeni süreçte taraf olma hakkını kaybet.

Tabi bu cahil aydınlar vatandaşın kafasını bulandırmazsa..