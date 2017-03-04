ŞUBAT 2017 AÇLIK-YOKSULLUK SINIRI ARAŞTIRMASI

Hasan Kütük

-AÇLIK SINIRI 1.651 LİRAYI ÇIKTI -BİRLEŞİK KAMU-İŞ’İN ARAŞTIRMASINA GÖRE, DÖRT KİŞİLİK BİR AİLENİN AÇLIK SINIRI ŞUBATTABİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE1,33 ORANINDA ARTARAK BİN 651 LİRAYA YÜKSELDİ. AÇLIK SINIRINDA YILIN İLK İKİ AYINDA İSE YÜZDE 7,31 ORANINDA ARTIŞ YAŞANDI - DÖRT KİŞİLİK AİLENİN GIDA DIŞINDAKİ HARCAMALARI İSE ŞUBATTA YÜZDE 0,8 ORANINDA ARTARAK4 BİN 881LİRAYA ÇIKTI -BİR AİLENİN İNSAN ONURUNA YARAŞIR BİR ŞEKİLDE YAŞAYABİLMESİ İÇİN YAPASI GEREKEN GIDA VE GIDA DIŞI HARCAMALARIN TOPLAMI OLAN YOKSULLUK SINIRI İSE ŞUBATTA YÜZDE 0,9 ARTARAK6 BİN 533 LİRA OLDU -2017 YILININ İLK İKİ AYINDA AÇLIK SINIRI YÜZDE 7,31, YOKSULLUK SINIRI İSE YÜZDE 3,4 ORANINDA YÜKSELDİ Başkanlık sistemi tartışmalarının siyasi ve ekonomik istikrarsızlığı giderek artırdığı Şubat ayında,Türk halkının hayatı dapahalanmaya devam etti. Gıda fiyatlarında yaşanan yüksek artışlardört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için gereken gıda harcaması tutarını Şubatta bin 651 liraya tırmandırırken, yoksulluk sınırı da 6 bin 533 liraya çıktı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge Birimi’nin, dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenmesi için tüketmesi gereken gıda miktarları ile diğer ihtiyaçlarını dikkate alarak hesapladığı açlık sınırı ve yoksulluk sınırı araştırmasının bu yıl Şubatayına ilişkin sonuçları açıklandı. Buna göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı Şubat ayında bir önceki aya göre 21,6 lira daha artarak bin 651liraya çıkarken, gıda dışındaki gereksinimler için yapılması gereken harcama da38,9 lira artarak ise 4 bin 882 liraya yükseldi. Gıda ve gıda dışı gereksinimlerin yoksunluk hissi çekilmeden insan onuruna yaraşır bir şekilde karşılanabilmesi için gereken toplam aylık harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise60,5 liralık artışla 6 bin 533 lira oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin açlık sınırını zaten karşılamayan aylıklarına Ocak ayında yapılan yüzde 4,37 ve memur emeklileri ile kamu çalışanlarına yapılan yüzde 3 oranındaki zam daha yılın ilk iki ayında eridi. Ocak ve Şubat aylarında gıda harcamaları yüzde 7,31, gıda dışı harcamalar yüzde 2,19 oranında pahalandı. Yoksulluk sınırı ise yüzde 3,43 oranında arttı.

GIDA HARCAMALARI

Dört kişilik bir ailenin gıda yoksulluğu sınırı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,33 oranında artarak bin 629,7liradan bin 651,3 liraya yükseldi. Açlık sınırında yaşanan artış büyük ölçüde taze meyve ve taze sebze, yumurta, süt- yoğurt, reçel-bal, zeytin, yağ gibi harcama gruplarından kaynaklandı.

Ankara’da en fazla alışveriş yapılan pazar ve marketlerden derlenen fiyatlara göre Şubatta et (kırmızı et, tavuk ve balık) için yapılması gereken harcama tutarıyüzde 2,83 oranında azalarak 475,6 liraya gerilerken, yumurta harcamaları yüzde 7,39 artarak 27,2 liraya, kuru bakliyat harcamaları yüzde 0,91 artarak 57,6 liraya, süt-yoğurt harcamaları yüzde 2,45 artarak 187,8 liraya yükseldi.

DENGELİ VE BESLENME İÇİN YAPILMASI GEREKEN GIDA HARCAMASI (GIDA YOKSULLUĞU SINIRI-TL) 2016 2017 Değişim(%) Aralık Ocak Şubat Bir önceki aya göre Önceki yılsonuna göre Et 477,7 489,5 475,6 -2,83 -0,44 Yumurta 30,7 25,3 27,2 7,39 -11,40 Kuru Bakliyat 57,5 57,1 57,6 0,91 0,17 Süt-Yoğurt 183,5 183,3 187,8 2,45 2,34 Peynir 67,6 69,5 66,5 -4,32 -1,63 Patates 44,2 44,2 44,2 0,00 0,00 Kuru Soğan 17,8 16,8 13,3 -20,68 -25,28 Taze Meyve 106,6 133,0 161,5 21,44 51,50 Taze Sebze 119,1 153,7 187,3 21,91 57,26 Ekmek 171,7 173,6 175,0 0,78 1,92 Pirinç-Bulgur 54,7 61,2 35,2 -42,43 -35,65 Un 27,2 35,2 27,2 -22,67 0,00 Makarna-Şehriye 21,5 22,2 22,1 -0,69 2,79 Yağ 34,8 36,7 37,8 2,86 8,62 Şeker 29,4 29,4 29,0 -1,36 -1,36 Reçel- Bal v.b 62,7 63,7 68,6 7,69 9,41 Zeytin 32,1 35,2 35,3 0,45 9,97 AÇLIK SINIRI 1.538,8 1629,7 1651,3 1,33 7,31

Peynir harcamaları bir önceki aya yüzde 4,32 azalarak 66,5 liraya inerken, patates harcamaları değişmedi ve 44,2 lirada kaldı.

Kuru soğan fiyatları yüzde 20,7 azalarak 13,3 liraya indiği Şubat ayında taze meyve harcamaları yüzde 21,4 artarak 161,5 lira, taze sebze harcamaları yüzde 21,9 artarak 187,3 liraya eklem harcamaları yüzde 0,78 artarak 175 liraya çıktı. Pirinç. Bulgur harcamaları 35,2 lira, un harcamaları 27,2 lira, makarna-şehriye harcamaları 22,1 lira, yağ harcamaları 37,8 lira, reçel, bal ve benzeri maddelere yönelik harcamalar 68,6 lira, zeytin harcamaları ise 35,3 lira olarak gerçekleşti.

Hesaplamalar, çalışan yetişkin bir erkek için günlük 3.500, yetişkin bir kadın için 2.800, çocuk için 2.100 kalori, bir genç için de 3.780 kalori gereksinimi dikkate alınarak yapıldı. Buna göre Şubatta açlık sınırı yetişkin bir erkek için 474,5 lira, yetişkin bir kadın için 379 lira, çocuk için 285 lira ve genç için de 512 lira oldu.

GIDA DIŞI HARCAMALAR

Diğer açlık ve yoksulluk sınırı araştırmalarından farklı olarak, gıda dışı harcamaların güncel ağırlıklarının yanı sıra, aylık fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya, göre dört kişilik bir ailenin yoksunluk hissi duymadan gıda dışındaki gereksinimlerini karşılayabilmesi için gereken harcama tutar iseşubatta bir önceki aya göre yüzde 0,8 oranında artarak 4 bin 842,9 liradan 4 bin 881,8 liraya tırmandı.

YOKSULLUK SINIRI (TL) 2016 2017 Değişim(%) Aralık Ocak Şubat Bir önceki aya göre Önceki yılsonuna göre Gıda Yoksulluğu (Açlık) Sınırı 1.538,8 1.629,7 1.651,3 1,33 7,31 Yetişkin Erkek (19-65 Yaş) 442,2 468,3 474,5 Yetişkin Kadın (19-65 Yaş) 353,7 374,6 379,6 Çocuk 265,3 281,0 284,7 Genç 477,6 505,8 512,5 Gıda dışı harcamalar 4.777,4 4.842,9 4.881,8 0,80 2,19 Alkollü içecekler ve tütün 366,1 366,9 367,0 0,03 2,39 Giyim ve ayakkabı 445,6 416,3 402,4 -3,35 -10,11 Barınma 956,5 923,4 934,3 1,18 3,02 Ev eşyası 499,8 479,7 476,5 -0,67 1,07 Sağlık 165,4 168,1 171,7 2,17 6,93 Ulaştırma 904,5 1.028,3 1.057,3 2,82 6,15 Haberleşme 249,7 251,9 253,5 0,65 0,76 Eğlence ve kültür 238,0 226,4 228,4 0,89 3,30 Eğitim 157,7 164,4 164,4 0,02 0,07 Lokanta ve oteller 485,7 496,7 501,0 0,86 1,91 Çeşitli mal ve hizmetler 308,4 320,9 325,3 1,38 5,69 YOKSULLUK SINIRI 6.316,2 6.472,6 6.533,1 0,93 3,43

Gıda dışı harcamalarda yaşanan artış büyük ölçüde ulaştırma, barınma, sağlık gibi harcama gruplarında yaşanan fiyat artışlarından kaynaklandı. Şubat ayında, ulaştırma harcamaları yüzde 2,82 oranında artarak dört kişilik bir aile için bin 57 liraya yaklaştı.

Alkollü içki ve tütün için yapılan harcama yüzde 0,03 oranında artarak 367 liraya çıkarken, giyim ve ayakkabı harcamaları yüzde 3,35 azalarak 402,4 liraya, ev eşyası harcamaları yüzde 0,67 azalarak 476,5 liraya gerilerken barınma harcamaları (kira, ısınma, elektrik, su, tamirat vb) ise yüzde 1,18 yükselerek 934,3liraya çıktı.

Dört kişilik bir ailenin sağlık harcamaları 171,7 lira, haberleşme harcamaları Şubatta 253,5 lira, eğlence ve kültür harcamaları 228,4lira, eğitim harcamaları 164,4 lira, dışarıda yenilen yemek ve konaklama harcamaları 501 lira, çeşitli mal ve hizmetler için yapılması gereken harcamalar ise 325 lira olarak hesaplandı.

YOKSULLUK SINIRI

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yakışır bir şekilde yaşayabilmesi için yapması gereken zorunlu gıda harcaması ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırının ise Şubat ayında yüzde 0,93 oranında artarak 6 bin 472,6 liradan6 bin 533 liraya çıktığı hesaplandı.Şubatta yoksulluk sınırının yüzde 25,3’ügıda,yüzde 74,7’si ise gıda dışı harcamalardan oluştu.